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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-10-19 13:51:59 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 754,796702 -0,79
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,581564 -0,04
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009426 -0,63
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,036164 -0,07
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,084058 -0,06
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042972 -0,03
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 131,153139 -0,28
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,081526 -0,16
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 5,156245 -0,08
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,035957 -0,75
Tacirler Portföy Değ. Fon 3,107216 -0,18
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,391154 -0,12
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 42,584664 -0,63
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 48,157072 -0,42

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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