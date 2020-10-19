Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|754,796702
|-0,79
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,581564
|-0,04
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009426
|-0,63
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,036164
|-0,07
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,084058
|-0,06
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042972
|-0,03
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|131,153139
|-0,28
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,081526
|-0,16
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|5,156245
|-0,08
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,035957
|-0,75
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|3,107216
|-0,18
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,391154
|-0,12
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|42,584664
|-0,63
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|48,157072
|-0,42
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)