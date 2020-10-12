Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|751,612357
|-1,08
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,581532
|-0,10
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,824373
|-0,07
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,231322
|-0,02
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,026263
|-0,01
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009433
|-1,27
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,600166
|-0,08
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,033974
|-0,52
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,112046
|-0,42
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,035740
|-0,19
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)