  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-10-05 14:08:33 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ata Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,023520 -0,06
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008480 -3,59
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022456 -2,02
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,033716 -1,71
Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,119974 -0,30
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,992100 -0,29
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 121,599674 -2,09
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,075735 -2,04
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,106312 -0,95
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,094850 -0,66
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,035670 -0,52
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,810558 -0,96
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,034927 -0,80
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,021336 -0,38
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,034081 -0,20
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,112484 -0,17
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,198382 -0,65
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,904291 -0,55
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,800971 -0,51
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,986950 -0,49
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,062006 -0,44
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Garanti Portföy Altın Fonu 0,129307 -0,57
TEB Portföy Altın Fonu 0,110286 -0,57
Deniz Port. Altın Fonu 0,056510 -0,56
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,065757 -0,56
İş Portföy Altın Fonu 0,050787 -0,56

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermeni kadından Azerbaycan itirafı
Dünya

Ermeni kadından Azerbaycan itirafı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösteren bir Ermeni genç kadın, "Biz harp istemiyoruz. Gençleri zo..
Son dakika! Ermenistan'dan alçak saldırı
Gündem

Son dakika! Ermenistan'dan alçak saldırı

Ermenistan'dan Azerbaycan'a yeni saldırı... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, bugün Gence'ye yapılan saldırının ardından E..
Suudi Arabistan’dan skandal çağrı! Türkiye’ye karşı resmen başlattılar
Ekonomi

Suudi Arabistan’dan skandal çağrı! Türkiye’ye karşı resmen başlattılar

Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı Ajlan al-Ajlan Twitter'dan Türkiye'ye karşı yeni boykot çağrısı yaptı.
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay