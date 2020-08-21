  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-08-21 13:38:31 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,059015 -0,93
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,042864 -0,87
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,081525 -0,79
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,950822 -0,79
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,067200 -0,72
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022896 -1,70
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,041772 -1,68
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,345271 -1,45
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009311 -1,18
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,954601 -0,95
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,052236 -2,73
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,033912 -1,59
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,102972 -1,55
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,045509 -1,53
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,099961 -1,31
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,676655 -1,50
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,501872 -1,33
QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,023764 -0,76
Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon 1,021536 -0,74
Garanti Portföy Üç. Değ. Fon 2,186873 -0,67
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,858208 -3,59
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,170546 -3,53
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,060238 -3,07
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,765821 -3,05
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,967800 -2,73
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Deniz Port. Altın Fonu 0,055156 -3,58
TEB Portföy Altın Fonu 0,107692 -3,56
Garanti Portföy Altın Fonu 0,125976 -3,53
Ak Portföy Altın Fonu 0,101690 -3,53
Fiba Portföy Altın Fonu 0,037882 -3,51

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
2 polisin açığa alınmasına sebep olan Rana Batı'dan mide bulandıran hareket
Gündem

2 polisin açığa alınmasına sebep olan Rana Batı'dan mide bulandıran hareket

İstanbul Kadıköy'de maske takmadığı için polis tarafından uyarılan Rana Batı adlı kişinin polise direnmesinin ardından gözaltına alınması so..
Erdoğan talimatı verdi! 'Osmanlı' modeli geliyor: Esham!
Ekonomi

Erdoğan talimatı verdi! 'Osmanlı' modeli geliyor: Esham!

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısında koronavirüs pandemisinin ekonomiye olan etkisi azaltmak amacıyla Osmanlı Devleti’..
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde skandal! O isim istifa ettirildi
Gündem

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde skandal! O isim istifa ettirildi

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yürüttüğü İBB'de Kültür Sanat Platformu Danışma Kurulu üyesi Hasan Bülent Kahraman istifa ettirildi. ..
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı