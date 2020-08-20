Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|696,457223
|-1,33
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,067685
|-0,43
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,043240
|-0,36
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,974219
|-0,29
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,082172
|-0,16
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,575518
|-1,48
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,039673
|-0,89
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042487
|-0,71
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,032070
|-0,67
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,077755
|-0,60
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,318223
|-1,14
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,034459
|-0,86
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|116,246023
|-0,78
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,070850
|-0,75
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,090621
|-0,71
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,702190
|-0,67
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,296448
|-0,52
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,008865
|-0,48
|Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu
|39,741003
|-0,47
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,030101
|-0,43
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,062145
|-1,08
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,994929
|-0,93
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,213323
|-0,81
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,927485
|-0,78
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,821423
|-0,72
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|45,860864
|-2,84
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|40,639906
|-2,82
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|41,451363
|-2,79
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,931786
|-1,68
|İş Portföy Altın Fonu
|0,051322
|-0,87
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)