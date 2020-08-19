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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-08-19 14:16:09 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 705,864370 -0,21
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,982844 -0,20
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,034400 -0,18
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,082306 -0,15
Global Md Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,092193 -0,05
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009439 -0,37
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,344957 -0,55
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,053095 -0,23
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 70,129412 -0,07
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 16,207709 -0,07
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,030230 -0,92
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,033115 -0,26
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,111296 -0,24
TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon 2,346987 -0,13
Ak Portföy Birebir Bankacılık Değ. Özel Fon 0,020263 -0,08
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Global Md Portföy Katılım Fonu 1,028724 -0,68
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,956971 -0,60
Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,636083 -0,35
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,019189 -0,28
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,026920 -0,27
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ak Portföy Para Piyasası Fonu 2,278418 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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