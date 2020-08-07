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Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-08-07 14:49:40 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,567714 -1,48
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,807574 -1,45
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,227357 -1,23
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025989 -0,89
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 173,142715 -0,76
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,021950 -0,93
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,891116 -0,22
Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,069743 -0,11
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,058621 -7,28
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,621674 -6,90
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,087726 -6,71
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,139066 -6,27
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,071013 -6,14
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,244975 -6,67
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,092080 -3,42
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,124175 -2,95
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,048971 -2,90
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,655807 -2,85
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,027453 -6,48
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,743104 -6,38
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,538814 -5,84
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,917266 -5,31
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,055183 -1,11

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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