Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,567714
|-1,48
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,807574
|-1,45
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,227357
|-1,23
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,025989
|-0,89
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|173,142715
|-0,76
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,021950
|-0,93
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,891116
|-0,22
|Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu
|1,069743
|-0,11
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,058621
|-7,28
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,621674
|-6,90
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,087726
|-6,71
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|1,139066
|-6,27
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,071013
|-6,14
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,244975
|-6,67
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,092080
|-3,42
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,124175
|-2,95
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,048971
|-2,90
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,655807
|-2,85
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,027453
|-6,48
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,743104
|-6,38
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,538814
|-5,84
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,917266
|-5,31
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,055183
|-1,11
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)