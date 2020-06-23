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Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-06-23 14:29:59 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,062259 -1,01
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,056892 -0,25
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,190192 -0,23
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032980 -0,20
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,383022 -0,16
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,939010 -0,47
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,029110 -0,10
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019595 -0,04
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,090682 -1,31
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,087878 -0,87
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,047365 -0,83
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,898664 -0,31
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,250741 -0,15
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,382622 -1,54
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,092348 -0,19
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,183214 -0,11
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,484534 -0,02
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,650358 -0,13
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,862391 -0,05
İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,038169 -0,02
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,020525 -0,01
Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,635835 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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