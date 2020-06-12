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Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-06-12 14:40:21 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,061810 -1,38
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032470 -1,29
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,056134 -1,01
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,187648 -0,95
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,647737 -0,80
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007415 -6,98
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,884948 -3,15
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035109 -2,12
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,069436 -2,06
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,788476 -1,38
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,074690 -6,29
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 94,994512 -4,92
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,085307 -4,91
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,055174 -4,80
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,028054 -4,60
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,370947 -3,04
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,090961 -1,01
HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,026705 -0,88
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,020238 -0,75
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,507886 -0,49
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,483376 -0,65
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,642734 -0,11
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,030507 -0,10
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024955 -0,04
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,838162 -0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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