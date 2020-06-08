Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,074202
|-0,19
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,595322
|-0,04
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,033167
|-1,87
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,157957
|-0,92
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,087798
|-0,62
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,737339
|-0,45
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,036057
|-0,06
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,007989
|-0,41
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,110702
|-0,35
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,163892
|-0,28
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,032818
|-0,15
|Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu
|36,810420
|-0,10
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,052639
|-0,26
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|24,662254
|-2,02
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|32,534455
|-1,63
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|36,564825
|-1,53
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)