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Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-06-08 14:50:44 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,074202-0,19
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,595322-0,04
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,033167-1,87
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,157957-0,92
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,087798-0,62
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)3,737339-0,45
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,036057-0,06
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,007989-0,41
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,110702-0,35
Tacirler Portföy Değ. Fon2,163892-0,28
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,032818-0,15
Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu36,810420-0,10
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,052639-0,26
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF24,662254-2,02
QNB Finans Portföy Altın BYF32,534455-1,63
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF36,564825-1,53

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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