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Katedrale saldırı düzenlendi: Çok sayıda ölü var

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da bulunan bir katedrale silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 4 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

11 Aralık 2018 Salı 21:48
Katedrale saldırı düzenlendi: Çok sayıda ölü var

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletine bağlı Campinas'da bir katedrale silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın ayin sırasında 2 silahla katedrale girerek etrafa ateş açtığı belirtildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırganın olayın ardından intihar ettiği öğrenildi.

Campinas Katedralinin başpiskoposu yaptığı açıklamada, "Katedral geçici olarak kapatıldı. Bu derin acı için hepinizin dualarına ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili incelemenin sürdürüldüğü bildirildi.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 21:48
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