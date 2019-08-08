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'Katarlıların Türkiye'de 22 milyar dolar doğrudan ve dolaylı yatırımı var'

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer, "Katar, Türkiye'de en kısa sürede en hızlı yatırım yapan ülkelerden biri. Katarlıların Türkiye'de şu anda 22 milyar dolar doğrudan ve dolaylı yatırımı var." dedi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 13:06
'Katarlıların Türkiye'de 22 milyar dolar doğrudan ve dolaylı yatırımı var'

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer, "Katar, Türkiye'de en kısa sürede en hızlı yatırım yapan ülkelerden biri. Katarlıların Türkiye'de şu anda 22 milyar dolar doğrudan ve dolaylı yatırımı var." dedi.

Özer, 11. Büyükelçiler Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Ankara'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Büyükelçi Özer, Katar'ın son dönemde Türkiye'den yatırımlarını çekmeye başladığı iddialarına ilişkin, bu konuda kendilerine ulaşmış resmi bilgi olmadığını söyledi.

Bazı Katarlıların, Türkiye'de dolar kurundaki hareketlilik nedeniyle birtakım yatırımlarını askıya almış olabileceğini belirten Özer, "Katar devletinin resmi politikası olarak Türkiye'den yaptırımlarını çekmesi gibi bir durum söz konusu değil. Bu yönde alınmış siyasi bir karar yok." diye konuştu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin uzun soluklu olduğunu dile getiren Özer, "Türkiye-Katar ilişkileri konjonktürel değil, stratejik." değerlendirmesinde bulundu.

Özer, Katarlıların, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye'deki turizm olanaklarına ilgisinin devam ettiğine dikkati çekerek, "2016'da Türkiye'ye gelen Katarlı sayısı 33 bin. 2017 sonunda gelenlerin sayısı 45 bin. Geçen yıl ise 100 bini aşkın Katarlı Türkiye'ye seyahat etti." ifadelerini kullandı.

"Katar, Türkiye'de en kısa sürede en hızlı yatırım yapan ülkelerden"

Katarlıların gayrimenkul alanında da Türkiye'ye büyük ilgi duyduğuna işaret eden Özer, "Geçen yıla oranla bu yılın ilk 6 ayında yüzde 200 civarında gayrimenkul talebi var. Bunu, konsolosluk şubemizdeki işlemlerde yoğun talepten de takip edebiliyoruz." dedi.

Özer, Katar'ın, Türkiye'de "en kısa sürede en hızlı yatırım yapan ülkelerden biri" olduğunu vurgulayarak, "Katarlıların Türkiye'de şu anda 22 milyar dolar doğrudan ve dolaylı yatırımı var." diye konuştu.

Bazı Körfez ülkelerinin Katar'a uyguladığı ambargonun ardından, başta gıda ürünleri olmak üzere birçok alanda acil ihtiyaçların karşılanmasında Türkiye'nin destek verdiğini anımsatan Özer, ambargonun ardından iki ülke arasında ticarette sıçrama olduğunun altını çizdi.

Özer, "Ambargo öncesi 2016 Aralık istatistiklerine göre, Türkiye'nin Katar'a ihracatı 435 milyon dolardı. Ambargo sonrası ihracatımız 750 milyon dolara çıktı. Geçtiğimiz yıl sonunda ise bu rakam 1 milyar 100 milyon dolara yükseldi. Bu rakamın daha da yükselmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı. 

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 13:06
  1. Ankara
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