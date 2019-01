Katarlılardan Türk gayrimenkul ürünlerine yoğun ilgi

DOHA (AA) - UĞUR ASLANHAN - Emlak Konut GYO Satış ve Kiralama Müdürü Ahmet Oğulbalı, Turkey Expo by Qatar fuarında Türk gayrimenkul ürünlerine ciddi bir ilgi gördüklerini belirterek, Katarlıların projeleri çok beğendiğini ve Türk konutlarına ciddi ilgi gösterdiğini söyledi.

Türk firmaların Katarlı yatırımcılarla bir araya gelmesine olanak sağlayan Körfez'in en büyük fuarlarından "Turkey Expo by Qatar", başta gayrimenkul olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda Türk şirketinin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Capital Exhibition tarafından Katar'ın başkenti Doha'daki Doha Exhibition and Convention Center’da (DECC) organize edilen ve 16 Ocak'ta açılışı gerçekleştirilen fuar, bugün sona erecek.

Fuar kapsamında Katarlı yatırımcılara ürünlerini sergileyen gayrimenkul sektörü, gördüğü ilgiden memnun kaldı.

Emlak Konut GYO Satış ve Kiralama Müdürü Ahmet Oğulbalı, Qatar Expo'ya üçüncü kez katıldıklarını belirterek, "Fuar sadece inşaat ürünlerinin sergilendiği bir organizasyon olmamasına rağmen rağbet gayet yüksek." dedi.

Burada hem Katarlılara hem de Katar'da yaşayan Türk vatandaşlarına hitap ettiklerini dile getiren Oğulbalı, "Bu kapsamda hem Katarlı hem de Türk çok sayıda müşterilerimiz ile görüşmelerimiz sürüyor. Açıkçası beklediğimizden daha yoğun bir ilgi var. İnsanlar Türkiye'deki projeleri çok beğeniyorlar ve yatırım amaçlı da almak istiyorlar." diye konuştu.

Oğulbalı, Katarlıların başta İstanbul olmak üzere Yalova, Bursa, Sapanca, İzmit gibi bölgelere de yoğun ilgi gösterdiğini ve buralardan konut talep ettiğini bildirdi.

Türkiye ile Katar arasındaki siyasi ilişkilerin son yıllarda ivme kazanması sonrası Katarlıların Türkiye'ye ve Türk gayrimenkul ürünlerine ilgisinin arttığını anlatan Oğulbalı, bu fuarlar sayesinde ilginin daha da artacağını vurguladı.

Oğulbalı, Katar'da yapılan projeleri gezme fırsatı da bulduklarını kaydederek, Türk müteahhitlerin bu alanda çok iyi olduğunu, Katarlıların Türk gayrimenkul projelerini çok beğendiğini söyledi.





- "Körfez ülkelerinden Türkiye'deki gayrimenkullere ciddi anlamda talep var"





Turkey Expo by Qatar fuarına katılan İsra Group AŞ ise ikiz villa, apart daire ve otel konseptinin yer alacağı Bolu Mudurnu'daki doğal yaşam köyü projesini tanıttı. V Orman ismini taşıyan projede, triplex villa, 1+1 ve 2+1 apart daire seçenekleri bulunuyor.

Fuara ve projelerine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan İsra Group AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Rahim Tavlı, Turkey Expo by Qatar'ı Türkiye ve sektör açısından çok önemsediklerini söyledi.

Körfez bölgesinin kendileri için çok önemli bir hat olduğunu dile getiren Tavlı, bu hat üzerindeki Suudi Arabistan'dan Katar'a, Umman'dan Kuveyt'e kadar birçok noktadan Türkiye'deki gayrimenkullere büyük ilgi bulunduğunu bildirdi.

Tavlı, V Orman Projesi ile yer aldıkları fuarda bölgedeki yatırımcıların ilgisinden memnun kaldıklarını kaydederek Körfez ülkelerinden Türkiye'deki gayrimenkullere ciddi anlamda talep geldiğini aktardı.

Projelerinin Türkiye'nin en gözde yerlerinden ve doğa harikası olan Bolu'da bulunduğunu belirten Tavlı, bölgenin 4 turizm imarına sahip yerlerinden birisinde projelerini hayata geçirdiklerini söyledi.





- "Fuarda Katarlıların yoğun ilgisini gördük"





Rahim Tavlı, "Projemiz kendi içinde villaları, apartları, oteli, kendisine bağlı organik hayvancılığı ve tarımı, alternatif tıp merkezini ve çok sayıda aktiviteyi barındıracak. Çok sayıda doğal aktiviteyi çatısı altında bulunduracak projemiz 2020'de teslim edilecek." dedi.

Projeyi Katar ortaklığıyla hayata geçirdikleri bilgisini veren Tavlı, şu ifadeleri kullandı:

"Projemize ciddi bir talep var. Fuar kapsamında da ciddi bir ilgi gördük, somut satışlarımız oldu. Cumhurbaşkanımızın Katar'a yönelik uygulanan ablukaya karşı ülkenin yanında olması ve Türk halkının da Katarlıların yanında yer alması bizim Katar'da çok sevilmemizi sağlamış. Katarlılarla görüşmelerimizde bunu ciddi hissettik. Fuarda da Katarlıların yoğun ilgisini gördük."





- "Amacımız, ticaretimizi ve dostluklarımızı pekiştirmek"





Kasır Yapı Genel Koordinatörü Seyfullah Şahin de Trabzon'da yaptıkları projeleri Katar'a sunmak ve Katarlılara tanıtmak için fuara üç yıldır katıldıklarını belirterek, bu ülkeye fuar dışında da iş seyahatleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şahin, "Amacımız, ticaretimizi ve dostluklarımızı pekiştirmek, güzel ilişkiler kurmak, iki tarafa da kazanç sağlayacak bir birliktelik oluşturmak." dedi.

Fuar boyunca stantlarının yoğun bir şekilde ziyaretçi çektiğini dile getiren Şahin, "Katarlıların son yıllarda Karadeniz'e ve Trabzon'a ilgisi giderek artıyor. Biz de projelerimizi onlara tanıtıyoruz." diye konuştu.

Şahin, Körfez ülkelerinden Trabzon'a direkt uçuşların olmasının önemine değinerek, özellikle yaz aylarında Katar'dan Trabzon'a direkt uçuş olması gerektiğini, bu konuda yoğun talep olduğunu sözlerine ekledi.