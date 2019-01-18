0553 313 94 23

Katarlılardan Türk gayrimenkul ürünlerine yoğun ilgi

Emlak Konut GYO Satış ve Kiralama Müdürü Ahmet Oğulbalı:- "Fuar sadece inşaat ürünlerinin sergilendiği bir organizasyon olmamasına rağmen rağbet gayet yüksek"- "Burada hem Katarlılara hem de Katar'da yaşayan Türk vatandaşlarına hitap ediyoruz. Açıkçası beklediğimizden daha yoğun bir ilgi var. İnsanlar Türkiye'deki projeleri çok beğeniyorlar ve yatırım amaçlı da almak istiyorlar"- İsra Group AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Rahim Tavlı:- "Fuarda bölgedeki yatırımcıların ilgisinden memnun kaldık. Bu kapsamda ciddi bir ilgi gördük, somut satışlarımız oldu"- Kasır Yapı Genel Koordinatörü Seyfullah Şahin:- "Fuar kapsamında güzel ilgi gördük. Katarlıların son yıllarda Karadeniz'e ve Trabzon'a ilgisi giderek artıyor"

18 Ocak 2019 Cuma 11:25
Katarlılardan Türk gayrimenkul ürünlerine yoğun ilgi

DOHA (AA) - UĞUR ASLANHAN - Emlak Konut GYO Satış ve Kiralama Müdürü Ahmet Oğulbalı, Turkey Expo by Qatar fuarında Türk gayrimenkul ürünlerine ciddi bir ilgi gördüklerini belirterek, Katarlıların projeleri çok beğendiğini ve Türk konutlarına ciddi ilgi gösterdiğini söyledi.

Türk firmaların Katarlı yatırımcılarla bir araya gelmesine olanak sağlayan Körfez'in en büyük fuarlarından "Turkey Expo by Qatar", başta gayrimenkul olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda Türk şirketinin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Capital Exhibition tarafından Katar'ın başkenti Doha'daki Doha Exhibition and Convention Center’da (DECC) organize edilen ve 16 Ocak'ta açılışı gerçekleştirilen fuar, bugün sona erecek.

Fuar kapsamında Katarlı yatırımcılara ürünlerini sergileyen gayrimenkul sektörü, gördüğü ilgiden memnun kaldı.

Emlak Konut GYO Satış ve Kiralama Müdürü Ahmet Oğulbalı, Qatar Expo'ya üçüncü kez katıldıklarını belirterek, "Fuar sadece inşaat ürünlerinin sergilendiği bir organizasyon olmamasına rağmen rağbet gayet yüksek." dedi.

Burada hem Katarlılara hem de Katar'da yaşayan Türk vatandaşlarına hitap ettiklerini dile getiren Oğulbalı, "Bu kapsamda hem Katarlı hem de Türk çok sayıda müşterilerimiz ile görüşmelerimiz sürüyor. Açıkçası beklediğimizden daha yoğun bir ilgi var. İnsanlar Türkiye'deki projeleri çok beğeniyorlar ve yatırım amaçlı da almak istiyorlar." diye konuştu.

Oğulbalı, Katarlıların başta İstanbul olmak üzere Yalova, Bursa, Sapanca, İzmit gibi bölgelere de yoğun ilgi gösterdiğini ve buralardan konut talep ettiğini bildirdi.

Türkiye ile Katar arasındaki siyasi ilişkilerin son yıllarda ivme kazanması sonrası Katarlıların Türkiye'ye ve Türk gayrimenkul ürünlerine ilgisinin arttığını anlatan Oğulbalı, bu fuarlar sayesinde ilginin daha da artacağını vurguladı.

Oğulbalı, Katar'da yapılan projeleri gezme fırsatı da bulduklarını kaydederek, Türk müteahhitlerin bu alanda çok iyi olduğunu, Katarlıların Türk gayrimenkul projelerini çok beğendiğini söyledi.


- "Körfez ülkelerinden Türkiye'deki gayrimenkullere ciddi anlamda talep var"


Turkey Expo by Qatar fuarına katılan İsra Group AŞ ise ikiz villa, apart daire ve otel konseptinin yer alacağı Bolu Mudurnu'daki doğal yaşam köyü projesini tanıttı. V Orman ismini taşıyan projede, triplex villa, 1+1 ve 2+1 apart daire seçenekleri bulunuyor.

Fuara ve projelerine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan İsra Group AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Rahim Tavlı, Turkey Expo by Qatar'ı Türkiye ve sektör açısından çok önemsediklerini söyledi.

Körfez bölgesinin kendileri için çok önemli bir hat olduğunu dile getiren Tavlı, bu hat üzerindeki Suudi Arabistan'dan Katar'a, Umman'dan Kuveyt'e kadar birçok noktadan Türkiye'deki gayrimenkullere büyük ilgi bulunduğunu bildirdi.

Tavlı, V Orman Projesi ile yer aldıkları fuarda bölgedeki yatırımcıların ilgisinden memnun kaldıklarını kaydederek Körfez ülkelerinden Türkiye'deki gayrimenkullere ciddi anlamda talep geldiğini aktardı.

Projelerinin Türkiye'nin en gözde yerlerinden ve doğa harikası olan Bolu'da bulunduğunu belirten Tavlı, bölgenin 4 turizm imarına sahip yerlerinden birisinde projelerini hayata geçirdiklerini söyledi.


- "Fuarda Katarlıların yoğun ilgisini gördük"


Rahim Tavlı, "Projemiz kendi içinde villaları, apartları, oteli, kendisine bağlı organik hayvancılığı ve tarımı, alternatif tıp merkezini ve çok sayıda aktiviteyi barındıracak. Çok sayıda doğal aktiviteyi çatısı altında bulunduracak projemiz 2020'de teslim edilecek." dedi.

Projeyi Katar ortaklığıyla hayata geçirdikleri bilgisini veren Tavlı, şu ifadeleri kullandı:

"Projemize ciddi bir talep var. Fuar kapsamında da ciddi bir ilgi gördük, somut satışlarımız oldu. Cumhurbaşkanımızın Katar'a yönelik uygulanan ablukaya karşı ülkenin yanında olması ve Türk halkının da Katarlıların yanında yer alması bizim Katar'da çok sevilmemizi sağlamış. Katarlılarla görüşmelerimizde bunu ciddi hissettik. Fuarda da Katarlıların yoğun ilgisini gördük."


- "Amacımız, ticaretimizi ve dostluklarımızı pekiştirmek"


Kasır Yapı Genel Koordinatörü Seyfullah Şahin de Trabzon'da yaptıkları projeleri Katar'a sunmak ve Katarlılara tanıtmak için fuara üç yıldır katıldıklarını belirterek, bu ülkeye fuar dışında da iş seyahatleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şahin, "Amacımız, ticaretimizi ve dostluklarımızı pekiştirmek, güzel ilişkiler kurmak, iki tarafa da kazanç sağlayacak bir birliktelik oluşturmak." dedi.

Fuar boyunca stantlarının yoğun bir şekilde ziyaretçi çektiğini dile getiren Şahin, "Katarlıların son yıllarda Karadeniz'e ve Trabzon'a ilgisi giderek artıyor. Biz de projelerimizi onlara tanıtıyoruz." diye konuştu.

Şahin, Körfez ülkelerinden Trabzon'a direkt uçuşların olmasının önemine değinerek, özellikle yaz aylarında Katar'dan Trabzon'a direkt uçuş olması gerektiğini, bu konuda yoğun talep olduğunu sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 11:25
  1. Qatar Expo

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İBB'den öğrencilere karne hediyesi
    1. İBB'den öğrencilere karne hediyesi
    2. Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik..
    3. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Afrikalı..
    4. Okullarda karne heyecanı
    5. MDOB "Carmen Operası" hazırlıklarını..
    6. Multinet Up, GastroClub’ı satın alıyor
    7. Darbeci generalin odasından..
    8. Rektör olarak atanan Hatipoğlu'ndan..
    9. "Yolları böleriz, Türkiye'yi..
    10. Elektrik arızalarını önceden tespit..
    11. Bakan Varank müjdeyi verdi: 5 milyona..
    12. Okullarda karne heyecanı
    13. Negmar, şehit yakınları ve gazilerden..
    14. Bensu Soral kimdir nerelidir? Bensu..
    15. FETÖ sever Emin Çölaşan hakim..
    16. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kabulü
    17. Tuva şal yeni koleksiyonuyla..
    18. Kapatılan YARSAV'ın başkanı Arslan'dan..
    19. PKK'ya bir darbe daha! Gri listedeki..
    20. KOSGEB'den yüksek teknolojili ürüne 5..
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    Bugün son gün! Saat 17.00'ye kadar yaptırmazlarsa...
    Bugün son gün! Saat 17.00'ye kadar yaptırmazlarsa...
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak

    Günün Karikatürü

    18 Ocak 2019
    Prof. 'Dünyada gıda krizi yaşanacak' dedi ve uyardı: Geleceğin kavgası orada çıkacak
    Prof. 'Dünyada gıda krizi yaşanacak' dedi ve uyardı: Geleceğin kavgası orada çıkacak
    İki liderden Türkiye açıklaması
    İki liderden Türkiye açıklaması