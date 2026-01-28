28 Ocak 2020: Ahmet Vanlıoğlu'nun vefatı (Vaiz, Müftü)

Ahmet Vanlıoğlu, 1943 yılında Bayburt’ta doğdu. Babası İsmail Efendi, annesi Hatice Hanım’dır.

Trabzon Of nüfusuna kayıtlı olan Vanlıoğlu, İlkokul ve ortaokuldan sonra liseyi dışardan bitirdi. Hafızlığını ise Of Tavşanlı köyünde ikmal etti.



İstanbul’da İsmailağa Camii imam hatibi Mahmut Efendi (Ustaosmanoğlu)’den İslâm-î ilimleri (Sarf, Nahiv, Belagat, Mantık, Fıkıh, Usul-u Fıkıh, Kelam, Usul-u Hadis ve Tefsir v.b) tahsil etti. Dursun Feyzi Güven hoca efendiden de Arap dil ve edebiyatını, kelâm ve usul-u fıkıh derslerini ikmal etti.



Vanlıoğlu, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nde öğrenciyken aynı zamanda Üsküdar’da Arakiyeci Hacı İbrahim Caferağa Camii imam hatiplik görevini aldı, oradan da İstanbul Fatih Draman Kefevi Camii imam hatipliğine nakledildi.







Yüksek İslam Enstitüsü’nden Türkiye birincisi olarak mezun olduktan sonra 1965 yılında Sakarya İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmenliğine tayin edildi. Üç yıllık öğretmenlik görevinden sonra yedek subay olarak askerliğini tamamladı.



Askerliğinden sonra İstanbul Kabataş Erkek Lisesinde din dersi öğretmeni olarak görev aldı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcılarından Yaşar TUNAGÜR hoca efendinin teşvikiyle Diyanet Teşkilatına geçti ve (31.10.1971-29.06.1977) İstanbul Müftü Yardımcılığına getirildi. Daha sonra İstanbul Müftülüğüne vekâlet ettikten sonra İstanbul Merkez vaizi olarak atandı.







Sarıyer, Kadıköy vaizliği ve İstanbul Merkez vaizliğinden sonra (28.12.1999) Eminönü vaizliğine atanan Vanlıoğlu hoca, 15.08.2007 tarihinde emekliye ayrıldı.



28 Ocak 2020’de vefat eden Ahmet Vanlıoğlu hoca, 10.000 bine yakın hafızın yetişmesine öncülük yaptı. Gelişen şartlar ve ihtiyaca binaen İmam Ebû Hanîfe ve İmam Mâtürîdî Araştırma Vakfını kurdu. Prof. Dr. Bekir TOPALOĞLU’nun teklifi ve başkanlığını yapmayı kabul ettiği bir heyette İmam Maturidi’nin Te’vîlâtü’l-Kur’ân isimli eserinin ilk iki cildini tahkik etti.







Ahmet Vanlıoğlu, Fatih Camii’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş başta olmak üzere on binlerce seveninin katılımı ile kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı’na defnedildi.