SON DAKİKA
Yerel Çanakkale'de gemi arızası: Boğaz'da trafik durdu
Yerel

Çanakkale'de gemi arızası: Boğaz'da trafik durdu

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Çanakkale'de gemi arızası: Boğaz'da trafik durdu

Çanakkale Boğazı'nda 292 metre boyundaki Singapur bayraklı konteyner gemisi, makine arızası yaptı. Yaşanan arıza nedeniyle Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda 292 metre boyundaki Singapur bayraklı konteyner gemisi, makine arızası yaptı. Yaşanan arıza nedeniyle Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

İstanbul'dan Fas'a gitmek üzere yola çıkan 292 metre uzunluğundaki Singapur bayraklı Maersk Utah isimli konteyner gemisi, Çanakkale Boğazı’nı geçişi sırasında makine arızası yaptı.

 

BOĞAZ ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-14 ile 'Kurtarma-20' bölgeye sevk edildi.

Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Öte yandan arıza nedeniyle Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı. Kurtarma çalışmalarının ardından geminin demir sahasına götürülmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

