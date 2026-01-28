  • İSTANBUL
Gündem CHP'li Mahmut Tanal yine rahat durmadı! Atatürk'ün sözünü kendine göre değiştirdi
Gündem

CHP'li Mahmut Tanal yine rahat durmadı! Atatürk'ün sözünü kendine göre değiştirdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
CHP'li Mahmut Tanal yine rahat durmadı! Atatürk'ün sözünü kendine göre değiştirdi

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, milli birliğin sembolleşmiş ifadelerinden biri olan "Ne mutlu Türk'üm diyene" sözünü hedef alarak yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Tanal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bu tarihi ifadeyi, "Ne mutlu Türk milletinin eşit yurttaşıyım diyen herkese" şeklinde değiştirerek takipçilerine sundu.

Daha önce de Meclis bahçesinde görevini yapan jandarmayla girdiği sert polemikler, polis barikatlarını aşma çabaları ve TSK personeline yönelik tavırlarıyla sık sık tepki çeken Tanal'ın, bu kez de toplumun ortak değerlerini kendi siyasi ajandasına göre revize etmeye çalışması kamuoyunda "yeni bir provokasyon" olarak nitelendirildi.

Geçmişte de benzer çıkışları nedeniyle disiplin süreçleri ve sert eleştirilerle karşı karşıya kalan Tanal'ın bu tavrı, kendi partisi içinde de rahatsızlık yarattı.

2
Yorumlar

Yorumlar

Ferhat

5816 sayılı kanuna göre yargılansın. Mahmut çum atanın sözlerini istihza etmiş

Tug

ABD- CIA etki ajanı provokatör???
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
