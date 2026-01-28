CHP'li Mahmut Tanal yine rahat durmadı! Atatürk'ün sözünü kendine göre değiştirdi
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, milli birliğin sembolleşmiş ifadelerinden biri olan "Ne mutlu Türk'üm diyene" sözünü hedef alarak yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Tanal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bu tarihi ifadeyi, "Ne mutlu Türk milletinin eşit yurttaşıyım diyen herkese" şeklinde değiştirerek takipçilerine sundu.
Daha önce de Meclis bahçesinde görevini yapan jandarmayla girdiği sert polemikler, polis barikatlarını aşma çabaları ve TSK personeline yönelik tavırlarıyla sık sık tepki çeken Tanal'ın, bu kez de toplumun ortak değerlerini kendi siyasi ajandasına göre revize etmeye çalışması kamuoyunda "yeni bir provokasyon" olarak nitelendirildi.
Geçmişte de benzer çıkışları nedeniyle disiplin süreçleri ve sert eleştirilerle karşı karşıya kalan Tanal'ın bu tavrı, kendi partisi içinde de rahatsızlık yarattı.
Gündem
CHP'li İBB'nin kreşlerindeki çocuk tacizlerini inkar etmişti: Özgür Özel'in "35 kamera" savunması patladı!
Gündem
CHP’li Manavgat Belediyesi’nde rüşvet davası: Baklava kutusu yetmedi! İşin yüzde 30’unu istediler
Gündem
“Türkiye’yi CHP’li belediyeler gibi yöneteceğiz” diyorlardı… İstanbul’dan sonra Ankara’da da otobüsler yanmaya başladı!