Gündem
6
Yeniakit Publisher
10 müşteri kararı tepki çekmişti: O hamburgerci hakkında inceleme başlatıldı!
Haber Merkezi

10 müşteri kararı tepki çekmişti: O hamburgerci hakkında inceleme başlatıldı!

İstanbul'da müşteri sınırlaması uygulayan hamburgerci hakkında Ticaret Bakanlığı “satıştan kaçınma ve haksız ticari uygulama” iddialarıyla inceleme başlattı.

#1
Foto - 10 müşteri kararı tepki çekmişti: O hamburgerci hakkında inceleme başlatıldı!

Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da günde yalnızca 10 kişiyi rezervasyonla kabul eden, koyduğu 'kurallarla' gündeme gelen hamburgerci hakkında inceleme başlattı. Yapılan açıklamada, 'İşletmelerin keyfî biçimde satıştan kaçınması ya da müşteri seçmesi; adil ve eşit ticaret düzenine aykırıdır. Denetim sonuçlarına göre, gerekli idari süreç yürütülecektir.' ifadelerine yer verildi.

#2
Foto - 10 müşteri kararı tepki çekmişti: O hamburgerci hakkında inceleme başlatıldı!

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, son dönemde uyguladığı farklı satış politikalarıyla gündeme gelen burgerci hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

#3
Foto - 10 müşteri kararı tepki çekmişti: O hamburgerci hakkında inceleme başlatıldı!

Kamuoyuna yansıyan "hamburger vakası" ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı ekiplerimizce hızlı şekilde harekete geçilmiş; 6502 sayılı Kanun çerçevesinde satıştan kaçınma ve haksız ticari uygulama başlıklarında inceleme süreci başlatılmıştır.

#4
Foto - 10 müşteri kararı tepki çekmişti: O hamburgerci hakkında inceleme başlatıldı!

İşletmelerin keyfî biçimde satıştan kaçınması ya da müşteri seçmesi; adil ve eşit ticaret düzenine aykırıdır. Denetim sonuçlarına göre, gerekli idari süreç yürütülecektir.

#5
Foto - 10 müşteri kararı tepki çekmişti: O hamburgerci hakkında inceleme başlatıldı!

Not: Şahsen Akçaabat köftesini tercih ederim; ancak hamburger yemek isteyen vatandaşlarımızın da eşit şartlarda hizmete erişmesi için kararlılıkla görevimizin başındayız/ kaynak: haber7

