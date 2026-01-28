  • İSTANBUL
THY'den gidiş-dönüş indirim kampanyası! Tarih aralıkları belli oldu!
AA Giriş Tarihi:

THY'den gidiş-dönüş indirim kampanyası! Tarih aralıkları belli oldu!

THY, Orta ve Kuzey Avrupa'ya gidiş-dönüş uçuş biletlerinin 159 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağını duyurdu.

Foto - THY'den gidiş-dönüş indirim kampanyası! Tarih aralıkları belli oldu!

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, THY'nin transfer merkezi İstanbul Havalimanı'ndan İsviçre, İngiltere, Almanya, Lüksemburg, İrlanda, Finlandiya, Belçika, Avusturya, Hollanda, İsveç, Danimarka ve Norveç'teki 23 noktaya indirimli bilet kampanyası başlatıldı.

Foto - THY'den gidiş-dönüş indirim kampanyası! Tarih aralıkları belli oldu!

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli kampanyalı fiyattan yararlanmak isteyen yolcular, biletlerini 3 Şubat'a kadar satın almaları koşuluyla seyahatlerini 28 Ocak-10 Haziran'da gerçekleştirebilecek.

Foto - THY'den gidiş-dönüş indirim kampanyası! Tarih aralıkları belli oldu!

Ekonomi sınıfında 159 dolardan başlayan fiyatlar, THY'nin resmi internet sitesi ve mobil uygulamasından alınan biletler için geçerli olacak. Fiyatlar, bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilecek.

Foto - THY'den gidiş-dönüş indirim kampanyası! Tarih aralıkları belli oldu!

Kapsam dışı seyahat dönemleri ve kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" internet adresinden, "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabiliyor.

