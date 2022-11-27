  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kardeş ülkeden çarpıcı Türkiye mesajı: Bu alanda en büyük müşterisiyiz

Ülkenin Kılıçdaroğlu’su bulundu! Almanya'da "elektrik faturalarınızı ödemeyin" çağrısı

Dolar desteği sonrası ilk temas: Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı ile görüştü

Yunanistan'dan bomba itiraf: Türkiye'yi hafife almak büyük hata

Armağan Çağlayan ayrıntıyı gözyaşlarıyla anlattı: Tek bir şeyden korkuyorum

Altı kaval üstü şeşhane! Cumhuriyet'ten Ali Koç'a ve Fenerbahçe'ye kıyak

Türk Lirası ile ilgili o iddia gündem bomba gibi düştü! Darphane az önce açıklama yaptı

128 milyar oldu 250 milyar! Ali Babacan'dan yalana fahiş zam

Sinirleri hoplatan sözler! Suya yüzde 340 zam yapan CHP’li başkan milletle kafa buldu

Mehmetçik çok fena korkuttu! O ülkelerin itleri, apar topar ülkelerine dönüyor
Dünya Katarlılar İsrailli muhabire böyle had bildirdi! Gittiği her yerden kovulunca yayında ağladı
Dünya

Katarlılar İsrailli muhabire böyle had bildirdi! Gittiği her yerden kovulunca yayında ağladı

Dünya Kupası 2022 maçlarını takip etmek üzere Katar'a giden İsrailli bir muhabir, bağlandığı canlı yayında yaşadıklarını anlattı.

Yeniakit Publisher
2022-11-27 20:23:00 -
Katarlılar İsrailli muhabire böyle had bildirdi! Gittiği her yerden kovulunca yayında ağladı

 Yeniakit.com.tr 

Katar'da yayın yapan bir İsrailli muhabir, nereden geldiklerini soranlara "İsrail'den" cevabını verince Katarlıların tepkisi ile karşılaştıklarını söyledi.

"İsrail'den geldiğimizi duyan yanımızdan uzaklaşıyor." diyen muhabir, "Taksici bizi ve paramızı reddederek geri çevirdi. Sahildeki insanları çekmek için lokantaya girmiştik lokantacı önce tanışmak istedi sonra İsrail'den geldiğimizi öğrenince bizi güvenliği çağırıp kovdu." ifadelerini kullandı.

İsrailli muhabir, sözlerinin devamında "Kendimi çok kötü hissediyorum." dedi.

Kaynak: Daily İslamist

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23