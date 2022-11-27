Katarlılar İsrailli muhabire böyle had bildirdi! Gittiği her yerden kovulunca yayında ağladı
Dünya Kupası 2022 maçlarını takip etmek üzere Katar'a giden İsrailli bir muhabir, bağlandığı canlı yayında yaşadıklarını anlattı.
Yeniakit.com.tr
Katar'da yayın yapan bir İsrailli muhabir, nereden geldiklerini soranlara "İsrail'den" cevabını verince Katarlıların tepkisi ile karşılaştıklarını söyledi.
"İsrail'den geldiğimizi duyan yanımızdan uzaklaşıyor." diyen muhabir, "Taksici bizi ve paramızı reddederek geri çevirdi. Sahildeki insanları çekmek için lokantaya girmiştik lokantacı önce tanışmak istedi sonra İsrail'den geldiğimizi öğrenince bizi güvenliği çağırıp kovdu." ifadelerini kullandı.
İsrailli muhabir, sözlerinin devamında "Kendimi çok kötü hissediyorum." dedi.
Kaynak: Daily İslamist