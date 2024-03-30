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Spor Katarlılar indirime gidecek mi? Fenerbahçe çekilirse Süper Lig kulüpleri ve 65 milyon dolar zarar edecek
Spor

Katarlılar indirime gidecek mi? Fenerbahçe çekilirse Süper Lig kulüpleri ve 65 milyon dolar zarar edecek

Yeniakit Publisher
2024-03-30 22:00:00 - 2024-03-30 22:03:01
Katarlılar indirime gidecek mi? Fenerbahçe çekilirse Süper Lig kulüpleri ve 65 milyon dolar zarar edecek

Fenerbahçe'nin ligden çekilme kararının etkisini sadece sarı-lacivertliler hissetmeyecek. En başta naklen yayın ihalesini kazanan BeinSports da süreci ne olacak

 Fenerbahçe'nin ligden çekilme kararının etkisini sadece sarı-lacivertliler hissetmeyecek. En başta naklen yayın ihalesini kazanan BeinSports da süreci yakından izliyor. Gelen haberlere göre böyle bir karar çıkması durumunda Katarlılar indirime gidecek. Hem de ciddi oranda...

Süper Lig'in yayın haklarını üç yıl için satın alan BeinSports'un gözü de Fenerbahçe'nin 2 Nisan'da yapacağı olağanüstü genel kurulda. Eğer sarı-lacivertli kulübün genel kurul üyeleri Ali Koç'a bekledikleri yetkiyi verirse, ligden çekilme süreci hayata geçecek. Böyle bir durumda Fenerbahçe en iyi ihtimalle gelecek sezon Süper Lig değil 1. Lig'de devam edecek. Amatöre düşürülme riski bile gündeme gelecek.

FENERBAHÇE ÇEKİLİRSE İNDİRİM ŞART!

Kısa süre önce 218 milyon dolar karşılığında Süper Ligin maç yayınlarını alan Katarlılar ise durumu yakından izliyor. Kendilerine göre bir risk analiz raporu hazırladılar. Fenerbahçe'nin ligden çekilmesi durumunda yüzde 30 oranında bir indirim yapmak için hazırlar. BeinSports'un savunması ise Fenerbahçe'nin çekilmesini "mucbir" sebep olarak göstermek. Süper Ligin en fazla dekoder satan, maçlarının en fazla reyting aldığı ve en fazla ilgi gören takım olduğunu iddia ederek naklen yayın ihalesinde indirim yapmak.

RAKAM DÜŞERSE KULÜPLER ZOR DURUMDA KALIR
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Fenerbahçe çekilir ve BeinSports'un da mucbir sebep bahanesi kabul görürse rakam bir anda 152.6 milyon dolar'a kadar düşecek. Süper Lig'de özellikle Anadolu kulüplerinin en büyük gelir kaynağı naklen yayın gelirleri. Ayrıca Fenerbahçe ile kendi evlerinde oynadıkları karşılaşmadan da ciddi gelir elde ediyorlar. Dolayısıyla bu gelir de elden gidecek.

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