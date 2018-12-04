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Katarlı komutan Genelkurmay Başkanını ziyaret etti

Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Mohammed Bin Ali AI-Ghanem, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i ziyaret etti.

04 Aralık 2018 Salı 16:38
Katarlı komutan Genelkurmay Başkanını ziyaret etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Muhammed Bin Ali AI-Ghanem'i kabul etti.

Genelkurmay Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Ghanem, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'e makamında ziyarette bulundu.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 16:38
  1. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
  2. Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Muhammed Bin Ali AI-Ghanem

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