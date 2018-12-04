Katarlı komutan Genelkurmay Başkanını ziyaret etti
Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Mohammed Bin Ali AI-Ghanem, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i ziyaret etti.04 Aralık 2018 Salı 16:38
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Muhammed Bin Ali AI-Ghanem'i kabul etti.
Genelkurmay Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Ghanem, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'e makamında ziyarette bulundu.
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