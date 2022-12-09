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Spor Katar'ı sallayan rezillik! Arjantin maçı öncesi Hollanda Teknik Direktörü Louis Van Gaal mide bulandırdı
Spor

Katar'ı sallayan rezillik! Arjantin maçı öncesi Hollanda Teknik Direktörü Louis Van Gaal mide bulandırdı

2022 Dünya Kupası çeyrek final maçında Arjantin ile karşılaşacak Hollanda'da teknik direktör Louis Van Gaal mide bulandıran açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-12-09 09:15:00 -
Katar'ı sallayan rezillik! Arjantin maçı öncesi Hollanda Teknik Direktörü Louis Van Gaal mide bulandırdı

Arjantin ile Hollanda, 2022 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi açıklamalarda bulunan Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis Van Gaal ahlaksızlığıyla mide bulandırdı.

Kendisi için "Birlikte çalıştığım en kötü hoca." diyen Arjantinli yıldız Angel Di Maria'ya cevap veren Gaal, "Angel Di Maria'nın bunu söylemesine çok üzüldüm. Yanımda Memphis Depay oturuyor. O da o zamanlar Manchester United'daydı ve aynı şeyleri yaşadık, şimdi Depay'la dudaktan öpüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

Hollandalı hoca açıklamasının devamında ise, "İnsanlar gülüyor ama Depay'ı o dönem Manchester United'da hücumcular listesinde son sıraya koymuştum. Bir teknik direktör sebepsiz olarak bunu yapmaz. Belki de yanlış bir karardı. Bakalım Arjantin maçında birbirimize ne kadar iyi davranacağız." dedi.

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