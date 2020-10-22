Katar'dan üzen haber
Katar'da ölümcül koronavirüs pandemisi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 228'e yükseldi.
Katar Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatin bilançosunu açıkladı.
Bakanlık, koronavirüs nedeniyle 3 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 252 yeni vaka tespit edildiğini ve 235 hastanın ise iyileştiğini açıkladı.
Toplam ölüm sayısı 228'e yükseldi
Böylece yeni tip koronavirüs kaynaklı can kaybı 228'e, vaka sayısı 130 bin 462'ye, iyileşenlerin sayısı ise 127 bin 328'e ulaştı.