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Ekonomi

Katar'dan Türkiye'ye önemli yatırım

Katar merkezli Al-Hodaifi Rocks Genel Müdürü Rachad Ghandour, Türkiye'ye yatırım kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 09:58:00 - 2020-06-19 10:52:42
Katar'dan Türkiye'ye önemli yatırım

İnşaat, ulaşım, gemi ve petrol sektörlerinde faaliyet gösteren Katar merkezli Al-Hodaifi Rocks Genel Müdürü Rachad Ghandour, Türkiye'ye yatırım için kolları sıvadı.

Sık sık Türkiye'ye ziyarette bulunan ve burada gözlemler yapan ünlü iş adamı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası Türkiye'ye yatırım yapacak.

Ghandour, Kovid-19 sebebiyle, ekonomik anlamda zor günler yaşayan Türkiye'ye ilk destek adımını önümüzdeki günlerde atacak. Burada yapacağı yatırımla on binlerce insana iş imkanı sağlamayı hedeflediği öğrenilen iş adamı, Türkiye'deki iş alanlarını yatırım danışmanları ile detaylıca inceleyip, fikir edindi.

Ünlü iş adamının Türkiye aşığı olduğu öğrenildi.

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Yorumlar

Putsavar

katar yanımızda olsun marsı jüpiteri galaksiyi biz yönetiriz bilge reisimle.
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bozeren

ekonomimiz boğuluyor mu ki, Katar bize nefes aldırıyor? kanal istanbul olayında Katarlının anası seneler önce arazi kapatmıştı. nereden haber almıştı, meçhul.
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