Katar'dan Türkiye'ye inanılmaz talep

Katar'a yapılan ihracatta son 5 yıllık dönemde ciddi artış olduğunu vurgulayan Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, marka başvurularında son bir yılda neredeyse 2 katlık artış olduğuna dikkat çekti.

Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, Katar'a yapılan marka başvurularında son bir yılda neredeyse 2 katlık artış olduğunu bildirdi. Adres Patent'ten yapılan açıklamaya göre, ihracatta uluslararası alanda yapılan patent ve marka başvuruları ürün ve markanın katma değerini artırırken, aynı zamanda sınai mülkiyet alanında olası uyuşmazlıkların da önüne geçebiliyor. Adres Patent Genel Müdürü Akbulut, ihracat tarafında Türkiye'nin Orta Doğu ülkeleriyle yoğun şekilde çalıştığını belirterek, bu ülkelere yapılan patent ve marka başvurularının da önemli olduğunu aktardı. Özellikle Katar'a yapılan ihracatta son 5 yıllık dönemde ciddi artış olduğunu vurgulayan Akbulut, mobilya, gemi, tekneler, makine, mekanik parçalar, plastik ve mamulleri ile elektrikli cihazların öne çıkan sektörler arasında yer aldığını belirtti. Bu durumun marka sayılarında da kendisini gösterdiğini ifade eden Akbulut, 2020'de marka sınıflarına göre başvuruların 5 bin 826 iken, 10 bin 497'ye çıktığını aktardı.

Katar’a yapılan marka başvurularında son bir yılda neredeyse 2 katlık artış olduğuna dikkat çeken Cumhur Akbulut, son 3 yılda Türkiye’den Katar'a yapılan marka başvuru sayılarında artışlar olduğunu, yapmış oldukları farkındalık çalışmalarıyla patent ve marka alanındaki başvuru sayılarının Katar özelinde artacağını kaydetti. Akbulut, diğer ülkelerle yapılan ihracatta marka başvurularının da artırılması gerektiğini belirterek, “Madrid Protokolü bu kapsamda ihracatçılarımıza önemli fırsatlar sunuyor. Sadece tek bir marka başvurusuyla birden fazla ülkede markanızı tescil etme imkânınız var. Üretim ve hizmet sektöründeki oyuncularımızın marka alanında Madrid Protokolü'nden faydalanmaları ve bu hususta konusunda uzman profesyonellerle çalışmaları son derece kıymetli. Özellikle katma değerli ihracatın yolunu geliştirdiğimiz bir ürün ya da markamızı faaliyet gösterdiğiniz pazarlarda tescil ettirerek artırabiliriz. Bu hususta genel olarak ihracat tarafında yakaladığımız ivmeyi yurt dışı marka başvurularında göremiyoruz” ifadelerini kullandı.