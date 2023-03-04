Katar’dan Türkiye’ye dev yardım kararı: Yaşam konteynerleri İskenderun’a böyle ulaştı! Haber verildi

Kardeş ve dost ülke Katar'dan Türkiye'ye yardım sürüyor. Türkiye'yi sarsan büyük depremlerin ardından yardımlarına devam eden Katar'ın yurda gönderdiği yaşam konteynerlerini taşıyan gemi İskenderun'da limana demirledi.. Vali Ekici, "Katar sadece bu konteynerler ile değil depremin ilk olduğu anda 50 uçakla bölgemize insani yardımda gönderdi. Bölgedeki insanlarımızın hayat kalitelerinin yükseltilmesi için sürekli bizlere destek oldular. Katarlı kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Bu konteynerleri buradan direkt Hatay'a sevk edeceğiz. Hatay'da konulacağı alanlar hazırlanmış durumda. Bunların bağlantılarını yapıp, insanlarımızı derhal buralara sevk edeceğiz. Kalıcı konutların teslimine kadar burada depremzedelerimizi misafir edeceğiz. Buradan kendilerine bir mesajını iletmek istiyorum. 'Şükran kesiran bir elhiz Katar' diyorum" dedi..