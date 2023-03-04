Altın, dolar ne kadar oldu, rekor var mı? 4 Mart 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gümüş fiyatları, gümüş ons, cumhuriyet, gram altını rakam, çeyrek, yarım altın rakamı kaç TL?

4 MART 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 4 Mart 2023 Döviz Kuru...

Rekor var mı?

Altın fiyatları hafta sonu hafif çaplı yükseliş kaydederek yeniden yukarı yönlü değişimler yaşadı. Geçtiğimiz günlerde sert bir geri çekilmenin gerçekleştiği altında fiyatlar yeniden toparlanmaya başladı.

Gümüş: Son 3 Yılın En Kötü Ayı Sadece Başlangıç Olabilir

Eylül'den Aralık'a kadar ralli yapan gümüş, Şubat ayında %13 değer kaybederek 2020'den bu yana en kötü ayını yaşadı. investing' göre: Grafikler 20 dolarlık temel desteğin altına inilebileceğini ve 18,80 dolarda durulabileceğini gösteriyor. Doların yeniden yükselişe geçmesi gümüşün kısa vadede toparlanmasını zorlaştırabilir. Sadece birkaç ay önce hangisinin daha parlak bir bahis olduğunu belirlemek için altınla yan yana yarışıyordu. Gümüş aslında bir noktada yükselişte altının önüne geçti ve sonra onu aşağıya çekti. Altın düşük 1.800'lerin altına indikten sonra düşüşü durdu. Ancak gümüş düşmeye devam etti ve bu ay son üç yılın en kötü ayı oldu.

Yeniden canlanan dolar başta metaller olmak üzere tüm emtia üzerinde baskı yaratırken, 20 dolarlık kilit desteği kırabilecek olan beyaz metal için durum daha da kötüleşebilir.

Şubat ayı işlemleri kapanışa yaklaşırken, Salı günü Asya'da spot gümüş ons başına 20,65 dolar seviyesinde seyretti. Gümüş vadelileri New York COMEX'te ise 20,75 dolar ile biraz daha yüksekti. Her ikisi de 2023'ün başından bu yana %14 düşüş yaşadı ve bu kaybın neredeyse %13'ü sadece bu ay gerçekleşti. Bu da Şubat ayını, koronavirüs pandemisinin küresel salgını sırasında %16 düştüğü Mart 2020'den bu yana gümüş için en kötü ay haline getiriyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Grafik uzmanları, ABD'nin faiz artırımı beklentilerindeki artışın devam etmesi üzerine Pazartesi günü Dolar Endeksi vadeli işlemlerinin 105,315 ile sekiz haftanın en yüksek seviyesine ulaşmasıyla gümüş için daha kötü haberlerin geleceğini söylüyor. Sarı metal olarak bilinen daha ünlü 'kuzeni' altın kendisini 1.800 doların altına çekmek isteyen ayıları yenmek için adil bir şansa sahip gibi görünse de, beyaz metal için 18 dolar bölgesine bir düşüş öngörüyorlar.

İslam Memiş’ten altın için evlere şenlik açıklama! 1550 TL olacağı tarihi verdi! Dolar, Euro, Bitcoin için söylenmeyeni söyledi!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş bu kez dolar ve altının yeni rotasını çizdi. ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz artırım kararı sonrası ons altın ve gram altında düşüşler olur dedi. Finans Analisti İslam Memiş enflasyonun gelecek günlerdeki seyri değişebilir dedi. Dövize yönelik dikkat çeken önemli açıklamalar yaptı. Bu yıl hazirandan sonra tablonun değişeceğini üstüne basa basa ifade etti.

Finansal analist İslam Memiş, yatırımcılara gram altın için son dakika: 1550 TL olacağı tarihi verdi! Dolar, Euro, Bitcoin için söylenmeyeni söyledi.

BOSTİC: FED FAİZ ARTIRIMLARINI YAZ AYLARINDA BİTİREBİLİR

Küresel ölçekte azalan resesyon riski ile beraber para politikalarındaki belirsizlikler altın yatırımcısının fiyatlamalarına yön vermeye devam ediyor. Dün Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in faiz artırım sürecini yaz mevsiminin ikinci yarısında durdurabileceği yönündeki açıklamaları altın piyasasında yeni bir hareketliliğe neden oldu.

FED TUTANAKLARI DA FAİZ ARTIRIMLARININ DEVAMINA İŞARET ETTİ

Fed'in son toplantı tutanakları, politika yapıcıların enflasyonu yeniden aşağı çekmek için borçlanma maliyetlerinde daha fazla artışın gerekli olacağını öngördüğünü gösterdi.

CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ABD Doları: 18,89 (Alış) - 18,89 (Satış)

EURO: 20,09 (Alış) - 20,10 (Satış)

STERLİN: 22,68 (Alış) - 22,80 (Satış)

1 DOLAR = 18,89 TL

CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

4 Mart Cumartesi 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN 2 HAFTANIN ZİRVESİNDE

Geçtiğimiz hafta 1806 dolar seviyelerine çekilerek 2023 yılının dibini gören ons altın, Fed üyelerinin açıklamalarıyla beraber yönünü yukarı kırdı. Altın ons fiyatı yeniden 1850 dolar psikolojik bandının üzerinde fiyatlanmaya başladı. Gram altın da ons tarafından aldığı destekle 2 haftanın zirvesine yükseldi.

Gram altın alış: 1.126,66

Gram altın satış: 1.126,84

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.862,00

Çeyrek altın satış: 1.885,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.725,00

Yarım altın satış: 3.770,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.426,00

Tam altın satış: 7.512,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.582,00

Cumhuriyet altını satış: 7.697,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.624,00

Ata altın satış: 7.705,00

Gümüş Fiyatları. satış12.8571; alış 12.8746.