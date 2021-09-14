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Dünya Katar'dan Türkiye çıkışı! "Endişe duyuyoruz" deyip açıkladı
Dünya

Katar'dan Türkiye çıkışı! "Endişe duyuyoruz" deyip açıkladı

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani, Türkiye ve Katar'ın Kabil Havalimanının teknik onarımını gerçekleştirdiği açıkladı. Al Sani, havalimanının güvenliğinin sağlanması konusundaki görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 13:30:00 -
Katar'dan Türkiye çıkışı! "Endişe duyuyoruz" deyip açıkladı

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Al Sani, Türkiye ve Katar'ın Kabil Havalimanının teknik onarımını gerçekleştirdiği açıkladı.

Katarlı bakan, havalimanının güvenliğinin sağlanması konusundaki görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.

"Katar ve Türkiye, Kabil Havalimanının teknik onarımını gerçekleştirdi ve havalimanının güvenliğinin sağlanması konusunda istişareler devam ediyor.

Taliban yönetimi ele geçirdi diye Afganistan'ı tecrit edemeyiz.

Afganistan'ı tecrit etmek bir çözüm değil. Herkesi Afganlarla konuşmaya davet ediyoruz.

Diyalog bu durumdan çıkmanın tek yolu ve bu zorlukları yaşamış bir ülkeyi yalnız bırakamayız."

İspanyol bakan ise, Katar'ın Afganistan'da üstlendiği rolü takdir ettiklerini söyleyerek, "Afganistan'daki mevcut siyasi ve ekonomik durumdan endişe duyuyoruz" ifadesini kullandı.

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