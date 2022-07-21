Katar'dan Türk devlerine büyük teklif! Kabul ederlerse milyon dolarlar yağacak

Fenerbahçe ve Galatasaray cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren iki takım için bir gösteri maçı ayarlanabilir. Süper Lig'de yayın hakları nedeniyle beIN SPORTS ile sorun yaşayan iki kulüp, Katar'da bir maç yapabilir. Katarlı yayıncı beIN SPORTS, Süper Lig'in iki devini Katar’a götürerek bir hazırlık maçı oynamayı teklif etti. Bu maçın gelirine artı olarak sponsorluk anlaşması da önerdi.



Fenerbahçe ve Galatasaray'a dostluk eli uzatılıyor. Yayıncı kuruluşun gelirleri konusunda sezon öncesi yaşanan gerilim sonrası beIN SPORST'tan flaş bir hamle geldiği iddia edildi. İki kulübü Katar'da bir maç yapmaya davet ettiği söyleyenen beIN SPORTS'un bu hamlesi dikkat çekti.

Maçta kazanılacak gelirleri iki takıma bölmeyi planlayan yetkililer ayrıca Fenerbahçe ve Galatasaray'a sponsorluk teklifi yapacağı iddia edildi. Doha’da oynanması planlanan maç için iki kulübün yetkililerin İstanbul’da bir araya gelerek son detayları netleştirmeleri bekleniyor.

Sezon başında yayıncı kuruluş krizinin ardından taraftarlar ''Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ligden çıkacak mı? Böyle giderse başka lige taşınalım...'' şeklinde yorumlarda bulunmuştu.