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Dünya Katar’dan Suudi boykotuna karşı Türk malı kampanyası
Dünya

Katar’dan Suudi boykotuna karşı Türk malı kampanyası

Ortadoğu’da Türk dostu olması nedeniyle ambargo uygulanan Katar’dan çok anlamlı bir adım. İsrail ve ABD kuklası Suudi Arabistan ile BAE’nin Türk ürünlerine boykot kararı almasından sonra Katar’da birçok market Türk bayrakları asıp, “Sadece Türk ürünü alın” kampanyası başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 10:07:00 -
Katar’dan Suudi boykotuna karşı Türk malı kampanyası

 Münübe Yılmaz 

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) başta olmak üzere onlara bağlı hareket eden birçok Arap ülkesi, Türk ürünlerine yönelik boykot kampanyası başlatırken, Katar’dan çok anlamlı bir tokat yediler.

Türkiye ile dostluğu ve yakın çalışması nedeniyle ambargo uygulanan Doha yönetiminin işaretiyle Ortadoğu’da Türk ürünlerine karşı başlatılan “yarı resmi boykot” kampanyasına karşı çıkan Katarlı işyerleri ve marketler, Türk bayrakları asarak, Türk ürünlerinin tüketilmesi için müşterilerini yönlendiriyor.

Katar’dan sadece Türk ürünü alın kampanyası

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde birçok işyeri destek baskısıyla Türk malı ürünlere boykot uygularken, Katar’daki marketlerde Türk mallarını alma çağrıları ve kampanyaları düzenleniyor. Türk ürünlerinin altına Türkiye’nin bayrağını koyan Katarlı esnaf, “Sadece Türk ürünü alın” sloganını kullandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Katar esnafının desteğini gören Türk kullanıcılar, Doha yönetimine teşekkür etti.

Tüm Körfez’e tokat attı

2017 Haziran ayından beri Körfez ülkelerinin ambargo uygulayıp dize getirmeye çalıştıkları Katar yönetimi, en zor zamanda kendisine el uzatan Türkiye’nin yanında tavır alarak, bir defa daha Körfez ülkelerine tokat attı.  

Katar’la işbirliğini artıran Türkiye’nin, İsrail’e karşı Filistin’in yanında durması ve Cemal Kaşıkçı olayı sonrası Suudi Arabistan’ın düşmanlık edip boykot kararı aldığı Türkiye’ye binlerce Suudi de karşı çıkıyor.


Yeni Akit Gazetesi
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