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Katar'dan sonra bir ülkeden daha Türkiye'ye destek!

ABD tarafından Türkiye'ye yönelik başlatılan ekonomik saldırıya karşı Katar'ın ardından Lübnan da Türkiye'ye Türk lirası desteği vermek için kampanya başlattı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 10:15
Katar'dan sonra bir ülkeden daha Türkiye'ye destek!

TİKA Başkanı Serdar Çam sosyal medya hesabından Lübnan'da Türkiye'ye TL desteği başlatıldığını duyurdu. 

Dün Lübnan-Sayda’da şehrinde, Türkiye’nin ekonomisiyle dayanışma kampanyası başlatıldı. TİKA 2018 Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında gönüllülerimizin misafir kaldığı merkezin Lübnanlı üyesi Süha Maruf “Dolarlarınızı TL’ye çevirin; Türk Tahvili satın alın kampanyası” başlattı.

 

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 10:15
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