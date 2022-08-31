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Dünya Katar'dan maske kararı
Dünya

Katar'dan maske kararı

Katar, ülkede kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunu kaldırdı.

Yeniakit Publisher
2022-08-31 21:00:00 -
Katar'dan maske kararı

Katar, ülkede kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunu kaldırdı.

Katar haber ajansı QNA'ya göre, Bakanlar Kurulu İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdullah es-Sulayti konuya ilişkin konuştu.

Sulayti, Sağlık Bakanlığı'nın, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili son gelişmeleri ele aldığı raporunun incelenmesinin ardından, kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırılmasına karar verildiğini bildirdi.

Sulayti, sağlık kuruluşları ile toplu taşımalar ve kapalı yerlerde bulunup işi gereği müşterilerle iletişim kurması gereken memur ve çalışanların bu kararın dışında tutulduğunu ifade etti.

Kararın yarından itibaren uygulamaya konulacağı aktarıldı.

Katar'da maske takma zorunluluğu mayıs ayında kaldırılmış, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 6 Temmuz'da yeniden getirilmişti.

 

 

 

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