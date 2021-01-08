  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Katar'dan kritik teklif: İstenirse Türkiye ile...
Dünya

Katar'dan kritik teklif: İstenirse Türkiye ile...

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, "stratejik müttefikimiz" şeklinde tanımladığı Türkiye ile diğer bölge ülkeleri arasında köprü kurmaktan memnun olacaklarını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 22:24:00 -
Katar'dan kritik teklif: İstenirse Türkiye ile...

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan'da 5 Ocak'ta gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde ülkesi ile diğer Arap ülkeleri arasında imzalanan anlaşmanın ardından Katar merkezli Al Jazeera kanalına konuştu.

Katarlı Bakan Al Sani, "Türkiye de Katar ile söz konusu ülkeler arasındaki anlaşmazlık konulardan biriydi ve Ula Zirvesi'nde imzalanan uzlaşıyı memnuniyetle karşılayanların başında geliyor." dedi.

Bakan, "Katar ve Türkiye ile ilişkilerinin yanı sıra hem Türkiye'ye hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesafeli duran diğer ülkelerle ilişkilerinde öngörünüz nedir?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Türkiye, Katar için stratejik bir müttefik olmasının yanı sıra bizim Türkiye ile çeşitli alanlarda iş birliği ve ittifaklarımız vardır. KİK ülkelerinin diğer ülkelerle ikili ilişkileri ise her devletin egemenlik kararı ve ulusal çıkarları doğrultusunda yürütülecek, bunlar KİK'in iç işleriyle karıştırılmayacak. Türkiye ve diğer bazı ülkelerle ikili anlaşmazlıkları oluyorsa bunların Katar'la ilişkilendirilmemesi gerekir. Türkiye ile diğer bölge ülkeleri arasında Katar'ın bir köprü görevini görmesi istenirse bundan memnuniyet duyarız, Katar zaten her konuda bu rolü üstleniyor."

Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt ve Mısır, 5 Ocak'ta, 3,5 yıldır Katar'a uygulanan ambargonun kaldırılması anlaşması için Suudi Arabistan'ın El Ula kentinde bir araya gelip gelmişti. Katar'a yönelik ambargoyu sonlandıracak bir anlaşmaya da imza atılmıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'dan Azerbaycan'a akılalmaz teklif
Dünya

Ermenistan'dan Azerbaycan'a akılalmaz teklif

Dağlık Karabağ'daki savaşı kaybeden Ermenistan'da bazı milletvekilleri Azerbaycan'a ilginç bir teklifte bulundu.
Muharrem İnce gitti, yenisi geldi! CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni rakip
Siyaset

Muharrem İnce gitti, yenisi geldi! CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni rakip

CHP'deki muhalefet peş peşe hamleler yapıyor. Parti içerisinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı ilk adımı Muharrem İnce atmıştı. Yen..
Rakamlar umut verici! İşte koronavirüs tablosu
Sağlık

Rakamlar umut verici! İşte koronavirüs tablosu

Türkiye'nin 8 Ocak koronavirüs tablosu belli oldu. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son 24 saatte 184 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, 11..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay