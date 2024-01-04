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Dünya Katar'dan İsrail'e ayar
Dünya

Katar'dan İsrail'e ayar

Yeniakit Publisher
2024-01-04 18:40:00 - 2024-01-04 18:55:50
Katar'dan İsrail'e ayar

Katar, İsrailli aşırı sağcı bakanların Gazze'deki sivillerin başka ülkelere göç ettirilmesine ilişkin açıklamalarına sert tepki gösterdi. Konuyla ilgili Dışişlerinden yapılan açıklamada 'uluslararası yasa ve anlaşmalara saygısızlık' ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada "Katar, İsrail işgal hükümetinin Ulusal Güvenlik ve Maliye bakanlarının Gazze halkının zorunlu tehciri, Gazze Şeridi'nin yeniden işgali ve yerleşim birimleri inşası konusundaki açıklamalarını şiddetle kınıyor." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu bakanların açıklamalarının "İsrail'in Filistin halkının haklarını ihlal eden yaklaşımının, uluslararası yasa ve anlaşmaları hiçe saymasının ve başta iki devletli çözüm olmak üzere barışa giden yolu tıkamaya yönelik zehirli çabalarının bir uzantısı" olarak değerlendirildiği aktarılan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in Gazze halkına uyguladığı toplu cezalandırma ve tehcir politikası, Gazze'nin Filistin toprağı olduğu gerçeğini değiştirmeyecek. İşgalci İsrail'in aşırı ve provokatif politikalarına karşı koymak, bölgedeki şiddet sarmalının devam etmesini ve dünyaya yayılmasını önlemek için uluslararası toplumun kararlılıkla bir arada durmasının gerekiyor."

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdiklerini açıklamıştı.


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Ben-Gvir, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, göç edecek Filistinlilerin yerleşimi konusunda, "Dünyada bizlere yardım edecek ortaklarımız var." ifadelerini kullanmış ancak bu ortakların kimler ve hangi ülkeler olduğuna dair bilgi vermemişti.

İsrail ordu radyosuna göre, aşırı sağcı Smotrich de "Gazze Şeridi için doğru çözüm, mülteci almayı kabul eden ülkelere gönüllü göçün teşvik edilmesidir." ifadesini kullanmıştı.

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