  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Far görmüş tavşan gibi kalakalacaklar! O anket, resmen şok etti

Ayşenur Arslan canlı yayında açıkladı! Hadi oradan be kadın

Alman devinden sürpriz Türkiye adımı! 'Resmen başladık' diyerek duyurdular

Türk Lirası'nı tuvalete atınca gözaltına alınmıştı! O hadsizin "Atatürk" sözleri şok etti

Video çekerken 'Kesip atarız' dedikleri bölüm internete sızdı! Davutoğlu'nun olay görüntüleri

Abdullah Gül bunu yapacak mı? Bu kez çok fena köşeye sıkıştı

Cübbeli Ahmet Hoca'ya bombalı saldırı! Bakan apar topar...

Beş parasız kalmış, kahır çekiyormuş! Fetullah Gülen lafları garip! "Hakan Şükür'ü mal mal dinlediler"

Yeni asgari ücretle ilgili şok iddia! O rakam gündeme bomba gibi düştü

Yunan Büyükelçi'den şok Türkiye itirafı! Bu sözler, ağızları bir karış açık bırakacak
Spor Katar'dan görülmemiş isyan! Tepkiler çığ gibi...
Spor

Katar'dan görülmemiş isyan! Tepkiler çığ gibi...

Yaklaşan 2022 Dünya Kupası öncesi Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad al-Thani ülkesine yapılan baskılardan dolayı isyan etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 17:20:00 -
Katar'dan görülmemiş isyan! Tepkiler çığ gibi...

Yaklaşan 2022 Dünya Kupası öncesi Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad al-Thani ülkesine yapılan baskılardan dolayı isyan etti.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad al-Thani ülkesinin bu yılki Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasına yönelik 'benzeri görülmemiş bir kampanya' yapıldığını belirtti. Öfkesini belli eden Katar Emiri, başka hiçbir ev sahibi ülkenin aynı düzeyde bir incelemeyle karşılaşmadığını söyledi.

FIFA, 2010 yılında Dünya Kupası'nı Katar'a verdi. Katar devleti, bu tarihten itibaren 20 Kasım'da başlayacak olan turnuvanın hazırlıklarına on milyarlarca dolar harcadı.

Haber7.com'a göre; Ancak enerji zengini Körfez ülkesi, yabancı işçilere muamelesi, LGBT ve kadın hakları konusundaki zayıf sicili nedeniyle sürekli incelemeyle karşı karşıya kaldı.

Katar Emiri: "Böyle bir muameleyi başka kimse görmedi"

Emir Şeyh Tamim bin Hamad al-Thani yaptığı konuşmada, "Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma onurunu kazandığımızdan beri Katar, hiçbir ev sahibi ülkenin karşılaşmadığı eşi görülmemiş bir kampanyaya maruz kaldı." dedi.

Katar Emiri, Katar yasama konseyine yaptığı açıklamada, "Başlangıçta konuyu iyi niyetle ele aldık ve hatta bazı eleştirilerin olumlu ve yararlı olduğunu düşündük, bu da kendimizin geliştirilmesi gereken yönlerini geliştirmemize yardımcı oldu" dedi.

Ancak Tamim bin Hamad al-Thani kısa süre sonra kampanyanın devam ettiğini, genişlediğini ve çifte standart içerdiğini farkettiklerini söyledi.

Enerji zengini Katar, Arap dünyasındaki ilk Dünya Kupası için hiçbir masraftan kaçınmadı ve ülkenin kalıcı bir mirasa sahip olacağına söz verdi.

FIFA başkanı Gianni Infantino, bir Arap ülkesinde ilk olan ve en az bir milyon yabancı taraftar çekmesi beklenen 2022 Dünya Kupası'nın 'gelmiş geçmiş en iyi turnuva' olacağını söyledi.

 

 


Acun Ilıcalı bu sefer baltayı taşa vurdu!
Acun Ilıcalı bu sefer baltayı taşa vurdu!

Spor

Acun Ilıcalı bu sefer baltayı taşa vurdu!

Bu skandal Acun'u bitirir! Çok ağır suçlama...
Bu skandal Acun'u bitirir! Çok ağır suçlama...

Medya

Bu skandal Acun'u bitirir! Çok ağır suçlama...

TFF'den sürpriz Cüneyt Çakır kararı!
TFF'den sürpriz Cüneyt Çakır kararı!

Spor

TFF'den sürpriz Cüneyt Çakır kararı!

Prens Selman kesenin ağzını açtı! Hakan Çalhanoğlu'na çılgın rakamı resmen duyurdular
Prens Selman kesenin ağzını açtı! Hakan Çalhanoğlu'na çılgın rakamı resmen duyurdular

Spor

Prens Selman kesenin ağzını açtı! Hakan Çalhanoğlu'na çılgın rakamı resmen duyurdular

Beşiktaş'ta şimdi de Gedson Fernandes krizi!
Beşiktaş'ta şimdi de Gedson Fernandes krizi!

Spor

Beşiktaş'ta şimdi de Gedson Fernandes krizi!

Fox TV’nin O dizisi için karar çıktı!
Fox TV’nin O dizisi için karar çıktı!

Medya

Fox TV’nin O dizisi için karar çıktı!

Avrupa peşinde ama, Galatasaray'da sahada yok!
Avrupa peşinde ama, Galatasaray'da sahada yok!

Spor

Avrupa peşinde ama, Galatasaray'da sahada yok!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23