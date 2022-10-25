Katar'dan görülmemiş isyan! Tepkiler çığ gibi...

Yaklaşan 2022 Dünya Kupası öncesi Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad al-Thani ülkesine yapılan baskılardan dolayı isyan etti.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad al-Thani ülkesinin bu yılki Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasına yönelik 'benzeri görülmemiş bir kampanya' yapıldığını belirtti. Öfkesini belli eden Katar Emiri, başka hiçbir ev sahibi ülkenin aynı düzeyde bir incelemeyle karşılaşmadığını söyledi.

FIFA, 2010 yılında Dünya Kupası'nı Katar'a verdi. Katar devleti, bu tarihten itibaren 20 Kasım'da başlayacak olan turnuvanın hazırlıklarına on milyarlarca dolar harcadı.

Haber7.com'a göre; Ancak enerji zengini Körfez ülkesi, yabancı işçilere muamelesi, LGBT ve kadın hakları konusundaki zayıf sicili nedeniyle sürekli incelemeyle karşı karşıya kaldı.

Katar Emiri: "Böyle bir muameleyi başka kimse görmedi"

Emir Şeyh Tamim bin Hamad al-Thani yaptığı konuşmada, "Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma onurunu kazandığımızdan beri Katar, hiçbir ev sahibi ülkenin karşılaşmadığı eşi görülmemiş bir kampanyaya maruz kaldı." dedi.

Katar Emiri, Katar yasama konseyine yaptığı açıklamada, "Başlangıçta konuyu iyi niyetle ele aldık ve hatta bazı eleştirilerin olumlu ve yararlı olduğunu düşündük, bu da kendimizin geliştirilmesi gereken yönlerini geliştirmemize yardımcı oldu" dedi.

Ancak Tamim bin Hamad al-Thani kısa süre sonra kampanyanın devam ettiğini, genişlediğini ve çifte standart içerdiğini farkettiklerini söyledi.

Enerji zengini Katar, Arap dünyasındaki ilk Dünya Kupası için hiçbir masraftan kaçınmadı ve ülkenin kalıcı bir mirasa sahip olacağına söz verdi.

FIFA başkanı Gianni Infantino, bir Arap ülkesinde ilk olan ve en az bir milyon yabancı taraftar çekmesi beklenen 2022 Dünya Kupası'nın 'gelmiş geçmiş en iyi turnuva' olacağını söyledi.



