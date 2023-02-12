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Gündem Katar'dan flaş "Türkiye" kararı! Az önce tüm dünyaya böyle duyurdular
Gündem

Katar'dan flaş "Türkiye" kararı! Az önce tüm dünyaya böyle duyurdular

Türkiye'ye zor zamanında yardım elini uzatan Katar, flaş bir adım daha attı.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 12:20:00 -
Katar'dan flaş "Türkiye" kararı! Az önce tüm dünyaya böyle duyurdular

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler; Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye'de büyük yıkıma yol açtı.

Depremin acısını yaşayan Türkiye'yi yalnız bırakmayan ülkelerden biri de dost Katar oldu.

 

 

Türkiye'ye zor zamanında yardım elini uzatan Katar'la ilgili flaş bir gelişme daha yaşandı.

Katar Haber Ajansı, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye’ye hareket ettiğini duyurdu.

 

 

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