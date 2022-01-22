Katar'dan Filistin için önemli adım

Katar, Gazze'nin Yeniden İmarı Komisyonu Başkanı Büyükelçi Muhammed El-Imadi, Gazze Elektrik Üretim ve Dağıtım Şirketi'yle bir anlaşma imzaladı.

Büyükelçi El-Imadi, Gazze Elektrik Üretim ve Dağıtım Şirketi Temsilcisi Velid Selman ve Elektrik Dağıtım Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Ubeyd ile, Gazze Şeridi'nin tek elektrik üretim santralinin üretim yapması için gerekli olan doğal gazın temin edilmesini Katar'ın garanti etmesi üzere bir anlaşma imzaladı.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin aktardığı habere göre Katar Komisyonu bu hesabın tek sahibi olacak ve bunun üzerinden ödemeleri yönetecek.

Anlaşmanın imzalanması münasebetiyle Gazze'de bir tören de düzenlendi ve bu vesileyle Gazze'de elektrik krizi konusundaki son durum ve bu krizin sonlandırılması için sunulan çözümler üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

Bu vesileyle Katar Gaz Dağıtım Şirketi'nin de Gazze sınırına 60 milyon dolar maliyetli bir gaz hattı döşeyeceği bildirildi. Gazze'deki Elektrik Üretim ve Dağıtım Şirketi de Gazze Şeridi'ndeki elektrik üretim santralinin doğal gazla çalışır sisteme dönüştürülmesini üstlenecek.