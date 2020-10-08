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Dünya Katar'dan F-35 atağı
Dünya

Katar'dan F-35 atağı

ABD yapımı beşinci nesil F-35 savaş uçaklarını satın almak için Katar, ABD'ye resmi başvuru yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 00:37:00 -
Katar'dan F-35 atağı

Kaynaklar, Katar'ın ABD'ye F-35 tipi beşinci nesil savaş uçaklarını satın almak için resmi bir başvuruda bulunduğunu söyledi.

Katar'ın talebinin Washington yönetimine geçen hafta iletildiği belirtildi..

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin Kongre'ye resmen bildirilene kadar teklif ve satışlar hakkında açıklamada bulunmadığını belirtti.

Diğer taraftan bu talebin, ABD'nin Suudi Arabistan ve İsrail ile ilişkilerinde gerilime neden olacağı ifade ediliyor.

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