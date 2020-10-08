Katar'dan F-35 atağı
ABD yapımı beşinci nesil F-35 savaş uçaklarını satın almak için Katar, ABD'ye resmi başvuru yaptı.
Kaynaklar, Katar'ın ABD'ye F-35 tipi beşinci nesil savaş uçaklarını satın almak için resmi bir başvuruda bulunduğunu söyledi.
Katar'ın talebinin Washington yönetimine geçen hafta iletildiği belirtildi..
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin Kongre'ye resmen bildirilene kadar teklif ve satışlar hakkında açıklamada bulunmadığını belirtti.
Diğer taraftan bu talebin, ABD'nin Suudi Arabistan ve İsrail ile ilişkilerinde gerilime neden olacağı ifade ediliyor.