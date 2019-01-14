0553 313 94 23

Katar'dan Esed açıklaması!

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman el Sani, "Suriye'nin Arap Birliğine geri dönüşünü reddediyoruz. Suriye rejimi ile normalleşmeyi teşvik edici herhangi bir işaret yok" dedi.

14 Ocak 2019 Pazartesi 11:06
Katar'dan Esed açıklaması!

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman el Sani yaptığı açıklamada, Esed rejim ile olan ilişkilerinde normalleşmeye gitmek için herhangi bir işaret olmadığı ve Katar'ın başkent Şam'daki büyükelçiliği tekrar açmayı düşünmediğini söyledi.

 Haber7'nin haberine göre el Sani, "Suriye'nin Arap Birliğine geri dönüşünü reddediyoruz. Suriye rejimi ile normalleşmeyi teşvik edici herhangi bir işaret yok" dedi.

Suriye'nin Arap Birliği üyeliği iç savaşın patlak verdiği 2011 yılında askıya alınmıştı. 

Öte yandan Bahreyn ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) geçtiğimiz ay, 2011 yılında kapattıkları elçiliği geri açmış ve rejim ile iletişime geçmek istediklerini açıklamıştı. BAE'nin yanı sıra Suudi Arabistan'da Esed ile tekrar görüşmenin planlarını yapıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 11:06
  1. suudi arabistan
  2. bahreyn
  3. bae
  4. suriye
  5. Katar
  6. şam
  7. esed
  8. Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman el Sani

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Esnafa ucuz ve kolay kredi
    1. Esnafa ucuz ve kolay kredi
    2. Türkiye'de sadece 1 tane var! O da...
    3. Kayserispor'un adı resmen değişti!
    4. Belediye başkan adayları 2019 son dakika
    5. MediaMarkt e-ticaretteki yaş gününde..
    6. Erzurum'da kuruldu! Kuveyt ve..
    7. Kolektif Zihinler’den teknoloji..
    8. Göbeklitepe modayla tanıtılacak
    9. Karacadağ'da kayak, Karaali'de kaplıca..
    10. Küresel ekonomi için 2019 tahminleri
    11. "Devrim"i yeni yerinde 105 bin kişi..
    12. "İnşallah çok büyük bir futbolcu olurum"
    13. Osmaniyeli 257 şehit, tablolarla..
    14. Arkas Spor, Avrupa'da 100. maçına..
    15. Soydukları binadan çıkarken polislere..
    16. "Türk yatırımcılar farklı coğrafyalara..
    17. Katar'dan Esed açıklaması!
    18. Bakanlıktan "gripli hasta sayısındaki..
    19. Duyamadıkları çekiç sesiyle bakıra..
    20. Çocukların Ayvazovski tablolarına..
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!

    Günün Karikatürü

    13 Ocak 2019
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikasının satılması diye bir şey yok!
    Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikasının satılması diye bir şey yok!