Katar'dan Esed açıklaması!

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman el Sani yaptığı açıklamada, Esed rejim ile olan ilişkilerinde normalleşmeye gitmek için herhangi bir işaret olmadığı ve Katar'ın başkent Şam'daki büyükelçiliği tekrar açmayı düşünmediğini söyledi.

Haber7'nin haberine göre el Sani, "Suriye'nin Arap Birliğine geri dönüşünü reddediyoruz. Suriye rejimi ile normalleşmeyi teşvik edici herhangi bir işaret yok" dedi.

Suriye'nin Arap Birliği üyeliği iç savaşın patlak verdiği 2011 yılında askıya alınmıştı.

Öte yandan Bahreyn ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) geçtiğimiz ay, 2011 yılında kapattıkları elçiliği geri açmış ve rejim ile iletişime geçmek istediklerini açıklamıştı. BAE'nin yanı sıra Suudi Arabistan'da Esed ile tekrar görüşmenin planlarını yapıyor.