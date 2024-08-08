Katar'dan beklenmedik açıklama: Gözden geçiriliyor!

Katar'a ait bir medya kuruluşunun haberine göre, Batılı yetkililer son dört günde bölgede artan gerginliğe son verebilecek yeni bir Gazze ateşkesi ve rehinelerin serbest bırakılması önerisini dolaşıma soktu.

TARAFLAR ÖNERİYİ İNCELİYOR

El-Arabi El-Cedid haberinde, İsrail ve İran'a yakın Batılı ve Arap yetkililerin, hem Tahran'ın hem de Hizbullah'ın İsrail'e misilleme saldırıları düzenlemesini engelleme potansiyeli taşıyan öneriyi inceledikleri belirtti.

TEKLİFİN DETAYLARI

Taslağın, ateşkes ve İsrail'in Gazze'den askerlerini çekerek "sürdürülebilir bir sükunet" sağlamasını, rehine ve tutuklu değişimini ve Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına yönelik bir çerçeveyi içerdiği belirtiliyor.

BATI MEDYASI DA İRAN'IN MİSİLLEME HAMLESİNİ GÖZDEN GEÇİRDİĞİNİ YAZIYOR

Hamas'ın yeni lideri olarak Yahya Sinvar'ı seçmesinin anlaşma sürecini nasıl etkileyeceği merak konusu olurken, Batı medyası ısrarla ABD'nin diplomatik girişimleri sonrası İran'ın saldırı fikrini tekrar gözden geçirdiğini yazıyor.