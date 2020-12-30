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Ekonomi Katar'dan Almanya'ya dev yatırım!
Ekonomi

Katar'dan Almanya'ya dev yatırım!

Katar Varlık Fonu, enerji depolama ve batarya şirketi Fluence ile 125 milyon dolarlık yatırım anlaşması imzaladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 21:26:00 - 2020-12-30 21:32:02
Katar'dan Almanya'ya dev yatırım!

Katar'ın ülkemize yaptığı yatırımlarını diline dolayan muhalefeti üzecek bir gelişme yaşandı.

Alman firması Siemens'in ortak girişimi olan batarya şirketi Fluence, Katar Varlık Fonu ile 125 milyon dolarlık yatırım anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Anlaşmayla birlikte Katar Yatırım Kurulu Fluence’in yüzde 12 hissesine sahip olacak ve böylece şirketin değeri de 1 milyar dolar olarak belirlenecek.

Katar, Siemens'in batarya şirketinin yüzde 12'sini aldı

Siemens ve AES ise şirket başına yüzde 44 hisse bulundurmaya devam edecekler.

AES CEO’su Andres Gluski anlaşma ile ilgili, “Bu şirketi yükseltme ve halka arz etme stratejimizde bu bir adım daha demek.” dedi.

Yatırımla birlikte Fluence enerji depolama operasyonlarını büyütecek ve enerji piyasasında batarya kullanımındaki verimliliği artıracak bir yazılım geliştirecek.

Küresel enerji depolama sektöründe patlama yaşanması bekleniyor

Güneş panelleri ve rüzgâr tribünlerinden üretilecek enerjinin depolanması ihtiyacıyla birlikte küresel enerji depolama sektörünün gelecek yıllarda patlama yaşaması bekleniyor.

Öte yandan Katar Varlık Fonu, Kasım ayının sonunda Borsa İstanbul'un yüzde 10 hissesini 200 milyon dolara satın almıştı.

Katar'ın Almanya'da ciddi yatırımları bulunuyor

Katar, Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip olan Almanya'da son 30 yılda Volkswagen, Deutsche Bank, Siemens, Hochtief ve SolarWorld gibi şirketlere 20 milyar avrodan fazla yatırım yaptı.

 

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Yorumlar

Fiko

Katar'ın Alman şirketlerinde toplam payı devede kulak değil ancak devede pire olur ve herşey Almanya'nın kontrolü altında.
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derviş

almanya veya benzeri AB ülkeleri katar ortaklığına şartlar getirir, ortak olduğu veya aldığı şirketi daha çok geliştireceğine, büyüteceğine, istihdamı daha çok artıracağına söz verdikten sonra onay verir. bizim gibi al seni olsun demezler.
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