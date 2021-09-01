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Dünya Katar’dan Afganistan açıklaması: Taliban’ı tecrit etmek ülkeyi istikrarsızlaştırır
Dünya

Katar’dan Afganistan açıklaması: Taliban’ı tecrit etmek ülkeyi istikrarsızlaştırır

Katar Dışişleri Bakanı, Taliban’ın tecrit edilmesinin istikrarsızlığı daha fazla artıracağı uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 09:07:00 -
Katar’dan Afganistan açıklaması: Taliban’ı tecrit etmek ülkeyi istikrarsızlaştırır

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman el Sani, Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban’ın tecrit edilmesinin istikrarsızlığı daha fazla artıracağı uyarısında bulundu. El Sani, diğer ülkelere Afganistan’ın sosyoekonomik ve güvenlik sorunlarının çözümü için Taliban ile temasa geçmeleri çağrısında bulundu.

AB’nin yakın müttefiki Katar, 2013 yılından bu yana Taliban’ın siyasi ofisine ev sahipliği yapıyor.

Katar Dışişleri Bakanı, Alman mevkidaşı ile gerçekleşen görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, “Eğer koşullar öne sürmeye başlayıp, ilişkiye girmediğimiz takdirde, güç boşluğu oluşur. ‘Burada sorulması gereken kim güç boşluğunu dolduracak?’ Biz temasa geçmeden güvenlik veya sosyoekonomik alanında gerçek ilerlemeye ulaşamayacağımıza inanıyoruz.” dedi.

Katarlı bakan, Taliban’ın Afganistan’da herkesi kapsayacak bir hükümet kurma sözü verdiğini hatırlattı.

Taliban’ı daha önce 20 yıl tecritte tutmanın ülkeyi bu hale getirdiğini iddia eden el Sani, "Taliban’ın Kabil'de kontrolü sağladığından bu yana tahliyeler ve terörle mücadele konusunda olumlu sonuçlar alındığını" ileri sürdü.

Kaynak: Euronews

 

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