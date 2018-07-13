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Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda bir ilk gerçekleşecek!

Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2022 Dünya Kupası, ilk kez yaz yazlarında düzenlenmeyecek.

13 Temmuz 2018 Cuma 21:03
Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda bir ilk gerçekleşecek!

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupasının kasım ve aralık aylarında yapılmasına karar verdi.

FIFA'dan yapılan açıklamada, FIFA İcra Kurulunun 2022 Dünya Kupasının kasım ve aralık aylarında düzenlenmesini onayladığı bildirildi. Organizasyon toplam 28 gün sürecek, final maçı ise Katar'ın Ulusal Günü olan 18 Aralık'ta yapılacak.

İLK KEZ YAZ AYLARINDA DÜZENLENMEYECEK

Katar'daki hava sıcaklıklarının futbolcuların ve taraftarların sağlığı açısından tehdit oluşturacağı gerekçesiyle 2022 Dünya Kupasının haziran-temmuz aylarında düzenlenmesi eleştiri topluyordu.

Dünya Kupası finallerinin hangi tarihlerde oynanması gerektiği aylardır tartışılmaktaydı.

(Deutsch Welle)

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 21:03
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