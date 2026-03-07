  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bebek Otel’e büyük darbe! Muzaffer Yıldırım’ın 6 şirketine TMSF kayyumu atandı Sarı şeytan durmuyor! Trump: Küba çok yakında düşecek Tahran'da patlamalar oluyor! İsrail'den İran'da suikast girişimi DEM Partiye zor soru: PKK’nın öldürdüğü kadınlar için de üzgün müsünüz? İngiliz küstahlığında son perde! David Lammy’den İran’a "önleyici saldırı" tehdidi İspanya-Portekiz Zirvesi'ne Türkiye damga vurdu Yüzsüz batı! Fırsattan istifade Güney Kıbrıs’ı NATO’ya alma peşindeler! Siyonist alçaklar görüntüleri paylaştı: İşte Hamaney ve ailesinin katledilme anı! Sosyetenin para savurduğu BAE'ye füze ve İHA yağmuru Zelenskiy’den Macaristan’a "adres" tehdidi! AB’den Ukrayna’ya sert tepki: "Kabul edilemez"
Gündem Katar'da "Acil Uçuş" koridoru açıldı! Hava sahası sınırlı kapasiteyle yeniden devrede
Gündem

Katar'da "Acil Uçuş" koridoru açıldı! Hava sahası sınırlı kapasiteyle yeniden devrede

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Katar'da "Acil Uçuş" koridoru açıldı! Hava sahası sınırlı kapasiteyle yeniden devrede

Katar Sivil Havacılık Otoritesi (QCAA), 28 Şubat’ta başlayan İran-İsrail savaşı nedeniyle tamamen kapatılan ülke hava sahasının, bugünden itibaren "sınırlı kapasiteyle" ve "belirlenen acil rotalar" üzerinden kısmen trafiğe açıldığını duyurdu.

Katar Sivil Havacılık Otoritesi, ülkede hava faaliyetlerinin sınırlı kapasiteyle kısmen yeniden başlatıldığını duyurdu.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, hava trafiğinin Katar Silahlı Kuvvetleri ve ilgili kurumlarla tam koordinasyon içinde belirlenen acil uçuş rotaları üzerinden kısmen yeniden başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, mevcut bölgesel gelişmeler ışığında bu aşamada yolcu tahliyesine yönelik sınırlı sayıda uçuşun yanı sıra hava kargo uçuşlarının gerçekleştirilmesine izin verildiği, böylece temel hava taşımacılığı hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin amaçlandığı ifade edildi.

Sivil havacılık sektöründe yolcuların ve personelin güvenliğini sağlamak amacıyla ilgili kurumlarla yakın koordinasyon içinde en yüksek operasyonel hazırlık seviyesinde çalışmanın sürdürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada ayrıca gelişmelerin yakından takip edildiği ve kamuoyu ile havacılık sektörü paydaşlarının yeni gelişmeler hakkında düzenli olarak bilgilendirileceği kaydedildi.

Yetkililer, havayolu şirketlerinden onaylı rezervasyonu bulunan yolcuların uçuşlarına ilişkin güncel duyuruları takip etmeleri gerektiğini belirtti.

Öte yandan açıklamada, söz konusu uçuşların Doha’ya düzenli gidiş-dönüş tarifeli seferleri kapsamadığı, tarifeli uçuşların ise Katar hava sahasının güvenli şekilde yeniden açıldığına dair resmi bir duyurunun ardından başlayacağı bildirildi.

Sıcak saatler! İran'dan ABD'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisine saldırı
Sıcak saatler! İran'dan ABD'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisine saldırı

Dünya

Sıcak saatler! İran'dan ABD'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisine saldırı

İsrail: "Lübnan’da İran ve Hizbullah karargahları imha edildi"
İsrail: "Lübnan’da İran ve Hizbullah karargahları imha edildi"

Dünya

İsrail: "Lübnan’da İran ve Hizbullah karargahları imha edildi"

Savaş devam ederken Putin'den İran hamlesi
Savaş devam ederken Putin'den İran hamlesi

Dünya

Savaş devam ederken Putin'den İran hamlesi

İran Meclis Başkanı Galibaf: "Geleceğimizi Epstein çetesi değil, milletimiz belirler"
İran Meclis Başkanı Galibaf: "Geleceğimizi Epstein çetesi değil, milletimiz belirler"

Dünya

İran Meclis Başkanı Galibaf: "Geleceğimizi Epstein çetesi değil, milletimiz belirler"

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23