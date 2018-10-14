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Katarakt olan 3 aylık Yunus Emre bebek yardım bekliyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gözlerinde katarakt olduğu için göremeyen 3 aylık Yunus Emre İpek'in, ameliyat olması gerekiyor. Ancak ailenin iddiasına göre üniversite hastanesi 7 ay sonraya gün veriyor. Özel hastanelerin ameliyat için istedikleri 33 bin TL'yi de bulmayan aile, yetkililerden yardım bekliyor.

14 Ekim 2018 Pazar 18:11
Katarakt olan 3 aylık Yunus Emre bebek yardım bekliyor

Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'nde yaşayan Tuğbanur (25) ve madende kepçe operatörü olarak çalışan Turgay İpek (30) çifti, 2 çocuğundan 3 aylık bebekleri Yunus Emre için yetkililerden yardım bekliyor. Bir süre önce doktora giden aileye, Yunus bebeğin gözlerinde katarakt olduğu ve hemen ameliyat edilmesi gerektiği söylendi.

Yaşadıklarını anlatan Turgay İpek, "Bursa'da bir özel göz hastanesini aradık, durumu anlattık. Sadece 1 göz ameliyatı için 16 bin 500 TL talep ettiler. İki göz için 33 bin liraya ihtiyaç var. Ben kiradayım, eşim çalışmıyor, çocukların masrafları, bu parayı ben nasıl bulurum? Başka bir öneri üzerine bir ünicversite hastanesini telefonla aradık. Bize ancak 2019 Nisan'a randevu veriyorlar. Bu süreçte katarakt daha da ağırlaşırsa diye korkuyoruz. Yunus Emre annesi ve benim sesimizi duyuyor, fakat göremeyince de sürekli ağlıyor" dedi.

BALIKESIRâIN AYVALIK ILCESINDE GOZLERINDE KATARAK BULUNDUGU ICIN GORMEYEN YUNUS EMRE BEBEGIN ANNESI TUGBANUR VE BABASI TURGAY IPEK YETKILILERDEN YARDIM BEKLIYOR. (FOTO: HUSNU EVREN/AYVALIK, DHA)

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 18:11
  1. Bursa
  2. Yunus Emre İpek
  3. Küçük bebek
  4. katarakt
  5. aile yardım bekliyor

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