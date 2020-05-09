Katarakt nedir, nasıl tedavi edilir?

Katarakt göz bebeğinin arkasındaki doğal merceğin (Lens) görmeyi düşürecek derecede şeffaflığını kaybederek bulanıklaşmasıdır. Katarakt yaşlılık belirtisi olup, sıklıkla 60 yaşın üzerindekilerde görülür, nadiren doğuştan ya da travma sonrası olabilir. Katarakt oluşurken hastanın uzak veya yakın görmesi bozulur. Görmedeki sislenme zamanla artar. Işık yansımaları rahatsız edici olmaya başlar. Hastanın görmesi, günlük yaşamını veya mesleğini engelleyen bir seviyeye kadar azaldığı zaman kataraktı tedavi edilir. Yakın gözlüğü takan yaşlıların, gözlüksüz yakını görmeye başlamaları merkezi kataraktın tipik belirtisidir.

Katarakt'ın risk faktörleri nelerdir?

Şeker hastalarında katarakt daha genç yaşlarda görülür. Uzun süre kortizonlu ilaç kullananlarda katarakt oluşma riski daha yüksektir. Doğuştan da görülebileceği gibi, göz yaralanmalarından sonra da görülebilir.

Katarakt'ın tanı ve tetkik yöntemleri nelerdir?

Rutin göz muayenesi ile teşhis edilebilir.

Katarakt nasıl tedavi edilir?

Ultrasonik UçKataraktın bugün için ilaç tedavisi yoktur. Kataraktın tedavisi sadece cerrahidir. Gözde katarakt oluşmuşsa ameliyat tek çaredir. Ameliyat tekniklerinden en yenisi ve emniyetlisi kısaca FAKO denilen "Fakoemülsifikasyon" yöntemidir. Bu ameliyat özel bir cihaz yardımı ile yapılmaktadır. Göze küçük bir tünel açılarak, ultrasonik dalgalar oluşturan cihazın ucu ile göz içine girilerek kataraktlı lens yerinde, parçalanarak emilir. Çıkarılan lensin yerine, görme fonksiyonunu yerine getirecek kalıcı suni bir mercek (göz içi lensi) yerleştirilir.

Katarakt operasyonunun başarısı nasıldır?

Göz ameliyatları içerisinde, başarı oranı en yüksek olan ameliyattır. FAKO yöntemi ile operasyon, bu başarıyı daha da yükseltmiştir. Hasta ve hekim memnuniyetinin yüksek olduğu bir operasyondur. Katarakt ameliyatı FAKO yöntemi ile dikişsiz olarak gerçekleşmekte, gözün uzun süre bantlanmasına gerek kalmamakta, hasta ameliyatın ertesi günü, günlük aktivitesine kavuşabilmektedir. Katarakt ameliyatından sonra eğer varsa hastanın kırma kusuru sıfıra yaklaşır. Ameliyat öncesi ileri derecede miyop veya hipermetrop gözlük kullanan hastalar bundan da kurtulurlar. Hatta günümüzde yüksek derecede miyop veya hipermetrop gözlük kullanan hastalarda bile görme kusurunun düzeltilmesi için kataraktı az da olsa, ameliyatı erkenden yapılabilmektedir.

Katarakt'ta erken tedavi önemli midir?

Katarakt belli bir evreye ulaştığında ve hastanın görmesini rahatsız edici düzeyde engellediği zaman ameliyat edilmelidir. Bazen şeker hastaları gibi göz dibinin net olarak izlenmesi gerektiği durumlarda, bazen de göz tansiyonu ile birlikte kataraktın olduğu durumlarda ameliyata daha erken evrelerde karar verilebilir.

Katarakt geri gelir mi?

Katarakt geri gelmez ancak kataraktı çevreleyen ve suni merceğin içine yerleştirildiği saydam torba (kese) bazen kalınlaşabilir. Böyle bir durum geliştiğinde hasta katarakt ameliyatı öncesine benzer dumanlı, perdeli görmeden yakınabilir. Bunun tedavisi çok kolay bir şekilde YAG Laser adı verilen kısa bir işlemle ayaktan gerçekleştirilir. Hasta ameliyattan sonra kavuştuğu net görmeyi yeniden elde eder.