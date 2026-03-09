  • İSTANBUL
Dünya Katar'a saldırı düzenlendi
Dünya

Katar'a saldırı düzenlendi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Katar'a saldırı düzenlendi

Katar Savunma Bakanlığı bir füze saldırısının engellendiğini duyurdu. Bahreyn'de de siren sesleri yükseldi.

Katar Savunma Bakanlığı, ülkeyi hedef alan bir füze saldırısının engellendiğini açıkladı.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Silahlı kuvvetler Katar'ı hedef alan bir füze saldırısını püskürttü." ifadeleri kullanıldı.

Katar İçişleri Bakanlığından gün içerisinde yapılan açıklamada, güvenlik tehdidinin yüksek seviyede olduğu duyurusu yapılmış, ardından güvenlik tehdidinin sona erdiği ve durumun normale döndüğü belirtilmişti.

Öte yandan Bahreyn'de siren sesleri duyuldu. Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, vatandaşlardan ve ülkedeki yabancı uyruklulardan sakin olmaları ve en yakın güvenli yere yönelmeleri istendi.

 

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında bin 332 kişi hayatını kaybetti.

