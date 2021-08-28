Katar’a karşı başlattıkları savaşı kaybettiler!

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) sorunlu olduğu ülkelerle normalleşme arayışı sürüyor.

BAE'nin bu politika değişikliğinde ABD'deki hükümet değişiminin ve ABD'nin Ortadoğu'dan çekilme niyetinde olduğunu belli etmesinin etkili olduğu belirtiliyor.

Geçmişte ABD'nin desteğiyle Türkiye, Katar ve İslami eğilimli gruplarla düşmanca ilişkiler geliştiren BAE'nin ABD'nin bölgedeki nüfuzunun azalmasının ardından geniş bir cephede çarpışmak istemeye niyetinin olmadığı gözlemleniyor. Yine de BAE halen İslami eğilimli gruplarla yumuşama peşinde görünmüyor.

BAE-Katar görüşmesi

BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnun bin Zayed En Nehyan, Türkiye'nin ardından Katar'ı da ziyaret ederek Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Es-Sani ile görüştü. Görüşmede BAE'nin Katar ile ilişkilerinin olabildiğince normalleştirilmesini talep ettiği belirtiliyor.

Geçmişte de Katar ile sorunlar yaşayan BAE, 2013'ten itibaren yanına Suudi Arabistan'ı da alarak Katar ile pek çok açıdan düşmanca bir rekabete girişmişti. Bu gerilim, 2017'de Suudi Arabistan ve BAE'nin Katar'a ambargo koyması, Katar ile diplomatik ilişkilerini kesmesi ve diğer Arap rejimlerini de Katar ile diplomatik ilişkilerini kesmeye zorlamasıyla zirve yapmıştı.

Suudi Arabistan ve BAE'nin Katar'a savaş açıp Katar'ı işgali hedeflediği dahi iddia edilmişti.

Katar imaj savaşını kazandı

Fakat ilerleyen sürecin Katar'ın lehine, BAE'nin aleyhine geliştiği gözlemlendi. İslam ve Arap dünyasında Katar, halkların ve sivil toplum örgütlerinin, BAE ve Suudi Arabistan diktatörlüklerin yanında bir imaj çizdi. Bu da Katar'ın sempati, Suudi Arabistan ve BAE'nin antipati toplamasına neden oldu.

Üstüne ABD'deki değişimler de eklendiğinde BAE'nin bu düşmanlıkta kaybeden ve tehlikeye düşen taraf olduğunu düşünüp, Türkiye ve Katar ile ilişkileri en azından bir miktar normalleştirmesi gerektiğini düşündüğü göze çarptı.

Geçmiş gerilimlerde BAE, Katar ve İslamcılık konusunda aleyhte Suudi Arabistan'dan daha radikal bir tavır takınmıştı. Katar'a ve Türkiye'ye yönelik bir açılım olacaksa bunu Suudi Arabistan'ın başlatması bekleniyordu. Fakat son gelişmeler BAE'nin normalleşme yönünde Suudi Arabistan'dan daha aktif bir tavır takındığını ortaya koyuyor.

Bu açıdan Suudi politikaları üzerinde, babası Kral Selman'dan daha etkin olduğu öne sürülen Veliaht Prens Muhammed bin Selman, etkisiz kalmak ve Suudi Arabistan'ın çıkarlarını korumamakla eleştiriliyor. Yemen Savaşı ve diğer konularda da son yıllarda Suudi Arabistan ve BAE'nin de önemli görüş ayrılıkları yaşadığı gözlemleniyor.

BAE'nin normalleşme arayışları, uzun süredir devam eden ve rekabet sınırlarını çok aşıp düşmanlık ve soğuk savaşa dönen Katar'ın Suudi Arabistan ve BAE ile mücadelesinde şu aşamada kazananın Katar olduğu değerlendirmelerine neden oluyor.

Kaynak: Mepa News