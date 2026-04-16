  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
MSB’den kritik savaş önlemi: Yeni nesil komandolar geliyor Meta’nın Para Kazanma Sistemi: İşgal ve Şiddetin Yeni Finans Kaynağı Hizbullah'tan İsrail'e ağır darbe: 4 tank ve 2 zırhlı araç imha edildi Hobi bahçeleri düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu! Körfez savaşı Rusya-Ukrayna cephesini nasıl etkiledi? ABD kaybetti Rusya kazandı Numan Kurtulmuş: Sivillerin yaşam hakkı üstüne siyaset yapılmaz Sınırsız internet ve sosyal medya: Tehdit değil, artık bir "fail" Narin Güran cinayetinde flaş gelişme: Yeniden yargılanan Nevzat Bahtiyar 17 yıl hapse mahkum edildi "Okul güvenliği" toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar Peş peşe gelen okul saldırılarında “kopya davranış” alarmı!
Katar ve Pakistan'dan dünyaya birlik mesajı! Şeyh Temim ve Şahbaz Şerif zirvesi! Bölgesel saldırılara karşı çelikten irade

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Katar ve Pakistan'dan dünyaya birlik mesajı! Şeyh Temim ve Şahbaz Şerif zirvesi! Bölgesel saldırılara karşı çelikten irade

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Doha’da bir araya gelerek Orta Doğu’da tırmanan gerilimi ve küresel istikrarı hedef alan saldırıları masaya yatırdı. İki lider, bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalışan odaklara karşı tam dayanışma mesajı verdi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, başkent Doha'da gerçekleştirilen görüşmede, başta Orta Doğu'daki gelişmeler olmak üzere bölgedeki son durum ele alındı.

Görüşmede, Şeyh Temim, Pakistan'ın gerilimin düşürülmesi ve diplomatik diyaloğun güçlendirilmesine yönelik çabalarını takdir ettiğini belirtti.

Şerif ise Katar ve bölge ülkelerini hedef alan saldırıları kınadığını vurgulayarak, Pakistan'ın Doha ile tam dayanışma içinde olduğunu ve Katar'ın egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını korumak için attığı tüm adımları desteklediğini ifade etti.

Taraflar, bölgedeki gerilimin azaltılması sürecinin desteklenmesi ve uluslararası koordinasyonun güçlendirilmesinin önemine işaret ederek, özellikle hayati deniz geçiş yolları üzerinden enerji tedarik zincirlerinin güvenliğinin sağlanmasının gerekliliğini vurguladı.

Görüşmede ayrıca ortak ilgi alanlarına giren güncel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu, mevcut gelişmelerin bölge güvenliği ve istikrarına etkileri çerçevesinde koordinasyon ve istişarenin sürdürülmesi konusunda taraflar mutabık kaldı.

İki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği ilişkilerinin de ele alındığı görüşmeye, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar da hazır bulundu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23