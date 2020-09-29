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Dünya Katar ve İran deniz yoluyla birbirine bağlanacak
Dünya

Katar ve İran deniz yoluyla birbirine bağlanacak

İran Enerji Bakanı Reza Ardakanian ve Katar Enerji Bakanı Saad Sherida Al-Kaabi dün video konferans yoluyla bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 14:43:00 -
Katar ve İran deniz yoluyla birbirine bağlanacak

Bakanlar yapılan görüşmede iki ülkenin elektrik şebekelerini bir denizaltı kablosuyla birbirine bağlamayı görüştüğü bildirildi.

Katar Enerji Bakanı Saad Sherida Al-Kaabi, bu projenin “mümkün” olduğunu ancak "teklif üzerinde çalışılması gerektiğini" belirterek, "Bence bu fikir pratik ve uygulamak mümkün" dedi.

İran Enerji Bakanı Reza Ardakanian ise hükümetinin “komşu ülkelerle sürekli enerji alışverişinde bulunduğunu” ve bu durumu geliştirmeye devam etmek istediklerini söyledi.

Aynı zamanda iki ülkenin ortak ekonomi komitesi başkanı Ardakanian, "Katar, Pakistan, Afganistan ve Irak gibi ülkeler, iyi bir pazara sahip olan enerji fazlası üretimine sahip" dedi.

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